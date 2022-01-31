【月結－送牛迎虎】今年受貨幣政策主導，恒指３月前有望試二萬五

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３１日專訊》牛年交易時間已經完結。港股在這個牛年開個

好頭，最高衝上３１１８３點，惟途中面對變幻莫測的疫情、連環出台的監管政策、勢在必行的

加息等風浪，港股走勢急轉直下，最低跌至２２６６５點，今日以升市作結，在２３８０２點「

過終點」。



＊曾永堅：聯儲局退市步伐影響大＊



香港股票分析師協會理事曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股早前的大落後，令估值對比

美股有較大優勢，技術層面上吸引資金回流。然而，恒指權重較大的科網股受監管影響，盈利預

測不佳的情況下，估值低的優勢便會減弱，造成過去一個月資金回流，但普遍規模不大，令大市

走勢亦步亦趨。此外，美國聯儲局鷹派風向已成形，市場同時憂慮局方加息的幅度以及密度，不

明朗因素將限制資金回流速度。

因此，在資金審慎入市下，曾永堅較為看淡恒指第一季表現。他指出，加息並非最影響股市

的因素，而是加息前的憂慮或不明朗因素才最令股市波動。他預期加息前美國股市都較為波動，

除因為美股現時估值偏高，另外亦需留意聯儲局官對加息的態度，包括日常言論以及會議紀錄等

，能否清晰讓市場了解加息步伐，與市場溝通，讓市場逐步接受縮表過程，將會有助市場穩定性

。



＊人行首季料降準＊



中國人民銀行本月下調貸款利率，曾永堅預期人行之後將繼續寬鬆政策，今次行動已預示人

行之後將會經公開市場增加市場流動資金。但曾永堅留意到內地新增貸款數字，以至宏觀經濟數

據等，都反映一定程度的下行壓力。而內房危機未除，內地銀行對批出貸款亦較審慎，市場信心

不足下，貸款需求亦減少。因此即使人行有意促進經濟，市場反應亦未必一如人行預期。曾永堅

估計人行或會於本年首季再一次降準，但對促進資金流動性的幫助不大，即使減息亦只對股市有

短暫沖喜作用。

未來人行逐步積極放寬貨幣政策，理論上資金流動會加強，但能否惠及港股則要視乎Ａ股表

現，Ａ股造好港股便會跟升。另外資金信心亦是一大問題，曾永堅指出，若科網監管政策進一步

明顯放寬，在密度與強度方面皆鬆綁，將吸引更多資金回流港股。

此外對於疫情方面，曾永堅綜合多項數據分析，Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播力強，但似乎嚴重性較

Ｄｅｌｔａ為細，歐美多地實施與病毒共存措施，但很視乎中國會否跟隨。他指，若內地多個大

城市放寬防疫措施，香港或有機會進一步跟隨。

曾永堅估計，恒指２月將維持上落格局，第一季將會逐步築底，但看好全年走勢將會先低後

高，故現時將會是恒指的全年低位，短期或會先試２３５００，進一步至２２７００整固，３月

或之前可上望２５０００。



＊葉尚志：港股虎年格局穩中向好＊



第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股１２月獲北水淨流入超過５００

億元，臨過年停開之前亦連續１６天錄得淨流入，或反映港股估值相當平，北水趁機撈底。雖然

在１月尾遭淡友連日出擊，令港股於１月２０天單日８００多點升幅全數蒸發，但他相信這種沽

壓情況不會持續太久，待北水在過年後重開後，港股走勢料改善。他預期，港股踏入虎年會步向

穩中向好的格局，同時亦要留意聯儲局加息、Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情、中美博奕及俄烏局勢的進展

。



＊聯儲局縮表或衝擊股市＊



聯儲局於本港時間上周四（２７日）議息後，宣布維持聯邦基金利率在０至０﹒２５厘，但

表示不久之後適宜加息，公開市場委員會決定在３月初停止買債計劃。葉尚志表示，市場早已預

期加息對的消息，再參考聯儲局過去９次加息的經驗，市場都未見大幅震盪。他又指，今次加息

幅度與２０２０年無限量寬時的水平仍有一定差距，屬「利率正常化」，預期對市場的影響輕微

。

葉尚志認為，過去聯儲局的資產負債表持續上升，最新買債規模超過８﹒８萬億美元，投資

者應更留意縮減資產負債表的影響，因為此舉意味聯儲局會抽走資金，市場資金流動性不足的話

，對股市可能帶來衝擊。

人民銀行早前在１２月份宣布降準，隨後再公布一年期報價利率（ＬＰＲ）從３﹒８％下調

至３﹒７％，為連續第二個月下調；將五年期ＬＰＲ從４﹒６５％下調至４﹒６％，此前連續

２０個月維持不變。葉尚志表示，人行下調ＬＰＲ代表降低銀行的基準利率，有策略的減低銀行

的借貸成本，應付目前房地產龐大的資金鏈需求，相信未來一年人行仍有機會進一步「放水」，

實行較寬鬆的政策。

