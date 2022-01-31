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即市新聞

31/01/2022 17:09

【月結－送牛迎虎】今年受貨幣政策主導，恒指３月前有望試二萬五

　　《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３１日專訊》牛年交易時間已經完結。港股在這個牛年開個
好頭，最高衝上３１１８３點，惟途中面對變幻莫測的疫情、連環出台的監管政策、勢在必行的
加息等風浪，港股走勢急轉直下，最低跌至２２６６５點，今日以升市作結，在２３８０２點「
過終點」。

＊曾永堅：聯儲局退市步伐影響大＊

　　香港股票分析師協會理事曾永堅向《經濟通通訊社》表示，港股早前的大落後，令估值對比
美股有較大優勢，技術層面上吸引資金回流。然而，恒指權重較大的科網股受監管影響，盈利預
測不佳的情況下，估值低的優勢便會減弱，造成過去一個月資金回流，但普遍規模不大，令大市
走勢亦步亦趨。此外，美國聯儲局鷹派風向已成形，市場同時憂慮局方加息的幅度以及密度，不
明朗因素將限制資金回流速度。
　　因此，在資金審慎入市下，曾永堅較為看淡恒指第一季表現。他指出，加息並非最影響股市
的因素，而是加息前的憂慮或不明朗因素才最令股市波動。他預期加息前美國股市都較為波動，
除因為美股現時估值偏高，另外亦需留意聯儲局官對加息的態度，包括日常言論以及會議紀錄等
，能否清晰讓市場了解加息步伐，與市場溝通，讓市場逐步接受縮表過程，將會有助市場穩定性


＊人行首季料降準＊

　　中國人民銀行本月下調貸款利率，曾永堅預期人行之後將繼續寬鬆政策，今次行動已預示人
行之後將會經公開市場增加市場流動資金。但曾永堅留意到內地新增貸款數字，以至宏觀經濟數
據等，都反映一定程度的下行壓力。而內房危機未除，內地銀行對批出貸款亦較審慎，市場信心
不足下，貸款需求亦減少。因此即使人行有意促進經濟，市場反應亦未必一如人行預期。曾永堅
估計人行或會於本年首季再一次降準，但對促進資金流動性的幫助不大，即使減息亦只對股市有
短暫沖喜作用。
　　未來人行逐步積極放寬貨幣政策，理論上資金流動會加強，但能否惠及港股則要視乎Ａ股表
現，Ａ股造好港股便會跟升。另外資金信心亦是一大問題，曾永堅指出，若科網監管政策進一步
明顯放寬，在密度與強度方面皆鬆綁，將吸引更多資金回流港股。
　　此外對於疫情方面，曾永堅綜合多項數據分析，Ｏｍｉｃｒｏｎ傳播力強，但似乎嚴重性較
Ｄｅｌｔａ為細，歐美多地實施與病毒共存措施，但很視乎中國會否跟隨。他指，若內地多個大
城市放寬防疫措施，香港或有機會進一步跟隨。
　　曾永堅估計，恒指２月將維持上落格局，第一季將會逐步築底，但看好全年走勢將會先低後
高，故現時將會是恒指的全年低位，短期或會先試２３５００，進一步至２２７００整固，３月
或之前可上望２５０００。

＊葉尚志：港股虎年格局穩中向好＊

　　第一上海首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社》表示，港股１２月獲北水淨流入超過５００
億元，臨過年停開之前亦連續１６天錄得淨流入，或反映港股估值相當平，北水趁機撈底。雖然
在１月尾遭淡友連日出擊，令港股於１月２０天單日８００多點升幅全數蒸發，但他相信這種沽
壓情況不會持續太久，待北水在過年後重開後，港股走勢料改善。他預期，港股踏入虎年會步向
穩中向好的格局，同時亦要留意聯儲局加息、Ｏｍｉｃｒｏｎ疫情、中美博奕及俄烏局勢的進展


＊聯儲局縮表或衝擊股市＊

　　聯儲局於本港時間上周四（２７日）議息後，宣布維持聯邦基金利率在０至０﹒２５厘，但
表示不久之後適宜加息，公開市場委員會決定在３月初停止買債計劃。葉尚志表示，市場早已預
期加息對的消息，再參考聯儲局過去９次加息的經驗，市場都未見大幅震盪。他又指，今次加息
幅度與２０２０年無限量寬時的水平仍有一定差距，屬「利率正常化」，預期對市場的影響輕微

　　葉尚志認為，過去聯儲局的資產負債表持續上升，最新買債規模超過８﹒８萬億美元，投資
者應更留意縮減資產負債表的影響，因為此舉意味聯儲局會抽走資金，市場資金流動性不足的話
，對股市可能帶來衝擊。
　　人民銀行早前在１２月份宣布降準，隨後再公布一年期報價利率（ＬＰＲ）從３﹒８％下調
至３﹒７％，為連續第二個月下調；將五年期ＬＰＲ從４﹒６５％下調至４﹒６％，此前連續
２０個月維持不變。葉尚志表示，人行下調ＬＰＲ代表降低銀行的基準利率，有策略的減低銀行
的借貸成本，應付目前房地產龐大的資金鏈需求，相信未來一年人行仍有機會進一步「放水」，
實行較寬鬆的政策。

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