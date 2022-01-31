【月結－送牛迎虎】內房拆骨無可避免，專家虎年各有心水股！

《經濟通通訊社戚朗軒、余穎恒３１日專訊》牛年尾聲，港股回升，多個板塊表現回勇，內

房危機繼續蔓延，但仍然有個股比較值得投資。面對虎年強勢來襲，港股回勇，哪些板塊最值博

？即睇以下專家分析。



＊內房拆骨無可避免＊



據報恒大（０３３３３）將由廣東省政府牽頭「拆骨」出售旗下資產以重組。第一上海首席

策略師葉尚志就表示，多間內房企業財困，為了解決資金流問題，必須重組框架，包括在市場配

股、引入外來投資者、套現資產等。他相信，民營物管企業面對的財務壓大仍大，股價將會相當

波動，而國營內房龍頭股因應行業整頓，加上資金流較穩定，會獲市場投資者買入，估計內房股

交投在虎年會相當激烈。

香港股票分析師協會理事曾永堅就指，「拆骨」將是出險房企的解決方法，預期內地房地產

市場未來將面對汰弱留強，一些民企類房企的影響力與市場佔比將會逐步減少，資金亦不會流向

該批內房股。曾永堅不建議低吸一些股價低迷的民企內房，因為未知風險太高，即使有國家出手

相救，亦未能估計國家會如何走向，亦有可能直接放棄，故不值博。

曾永堅建議可留意較為落後，同時有國資參與的內房股，包括保利置業（００１１９），可

於２元以上至２５０天線附近買入；另外亦可留意越秀（００１２３），現時突破２５０天線後

可於７﹒６元買入。



＊新能源車企宜留意盈利能力＊



內地新能源汽車未來一年購車補貼將再減三成，曾永堅指政策將對新能源汽車股不利，舉例

如比亞迪（０１２１１），他認為早前已「炒得過火」，過去一支獨秀的高增長是由於過去內地

新能源汽車行業競爭不大，現時多間傳統汽車企業已逐步開展新能源汽車業務，懷疑比亞迪能否

持續維持其高收入增長。曾永堅建議可留意開始進入新能源汽車行業的傳統車股，如長汽

（０２３３３），待市盈率回落至２０水平比較值得吸納。

葉尚志就認為，比亞迪、小鵬（０９８６８）、理想（０２０１５）等新能源車新勢力因為

炒到估值過高，面對加息壓力之下，這類高估值的股票壓力會較大。他續指，新能源車股炒起，

乃因早前過分側重汽車產銷量，但市場開始留意這些新能源車企有沒有盈利能力，以致多隻車股

有階段性高位回落。他預期，當這些新能源車企季度有盈利時，股價會迅速爆起，而這情況最快

可能要到今年下半年才有機會出現。



＊元宇宙發展各有看法＊



外圍市場熱炒元宇宙概念，多間中國科網企業皆有開展元宇宙業務，但曾永堅認為元宇宙於

港股市場仍然屬炒作概念，當中講求數據應用，但於內地方面，則需考慮內地政府打算如何發展

元宇宙，會如何限制或鼓勵皆有待商榷。他指出騰訊（００７００）有能力及技術發展元宇宙，

但政策容許其發展至何等程度仍然未知。此外，曾永堅指市場資金信心不足下，亦不利熱炒一些

未見實體的虛無概念。

葉尚志表示，當微軟宣布收購美國遊戲開發商動視暴雪時，反映微軟都開始發展遊戲業務，

而元宇宙講求用家的親身體驗，本身以遊戲業務為主的騰訊可藉此優勢發展。他相信，未來一年

元宇宙會是相當熱炒的話題，對騰訊絕對有利，前景感到樂觀。





＊匯控回至５０元附近吸納＊



曾永堅表示，在環球市場憧憬加息的環境下，第一季可以留意一些傳統金融股。匯控

（００００５）現時已累積一定升幅，建議可待回落至５０元附近水平吸納，目標上望６０元。

另外亦可留意招行（０３９６８），為內銀股當中最值博一隻，壞帳比率相對較低，曾永堅建議

回落至６４元可以吸納，一年目標上望７５元水平。



＊中移動有望提高５Ｇ滲透率＊



葉尚志就建議投資者可選擇一些高息且有穩定增長的股票，較看好中移動（００９４１）及

平保（０２３１８）。他指出，中移動的預期股息達７厘，５Ｇ滲透率仍有空間提高，其雲業務

亦有先天優勢，業務相信還有增長。至於平保，他表示預期股息有５厘，去年股價已跌到低殘，

今年相信可受惠於人行的貨幣政策，而本身有份投資的華夏幸福債務違約問題亦緩和，有助增加

投資收益。

