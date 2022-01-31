【月結－送牛迎虎】表列２月份重要政經事項

《經濟通通訊社３１日專訊》表列２月份重要政經事項：

香港 ２月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１至３日 農曆年假期港股全日休市

８日 Ｍａｒｋｉｔ香港採購經理人指數 １月

９日 外匯儲備 １月

１１日 鄉郊建屋地段第１２０３號中午１２時截標 ２月

２１日 失業率 １月

２２日 綜合ＣＰＩ １月

２３日 ＧＤＰ終值 第四季

２４日 進出口及貿易收支 １月

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中國 ２月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１至４日 中國農曆年假期休市

７日 財新中國綜合ＰＭＩ １月

財新中國服務業ＰＭＩ １月

外匯存款 １月

９日 人民幣貸款 １月

１１日 ＦＤＩ １月

１６日 ＰＰＩ １月

ＣＰＩ １月

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國際 ２月 重要事項╱數據公布 觀察期

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１日 日本失業率 １２月

德國零售銷售 １２月

法國ＣＰＩ １月

意大利製造業ＰＭＩ １月

德國失業人數變動 １月

德國失業補助請領率 １月

英國淨消費信貸、抵押債 １月

Ｍａｒｋｉｔ英國ＰＭＩ １月

加拿大ＧＤＰ １１月

加拿大Ｍａｒｋｉｔ製造業ＰＭＩ １月

美國製造業ＰＭＩ １月

澳洲公布議息結果

２日 歐元區ＣＰＩ １月

美國ＡＤＰ就業變動 １月

３日 日本綜合ＰＭＩ １月

德國服務業ＰＭＩ １月

歐元區服務業ＰＭＩ １月

英倫銀行公布議息結果 ２月

歐洲央行公布議息結果

美國連續申請失業救濟金人數 １月２９日

美國ＩＳＭ服務指數 １月

美國工廠訂單 １月

美國耐用品訂單 １月

４日 美國就業數據 ２月

加拿大Ｉｖｅｙ採購經理指數 １月

意大利預算赤字 第三季

７日 德國工業生產 １２月

８日 日本國際收支 １２月

美國貿易收支 １２月

９日 德國貿易收支 １２月

意大利工業生產 １２月

１０日 日本ＰＰＩ １月

美國ＣＰＩ １月

１１日 英國ＧＤＰ 第四季

德國ＣＰＩ １月

英國貿易收支 １２月

美國ＰＰＩ １２月

１５日 日本ＧＤＰ 第四季

美國ＰＰＩ １月

１６日 英國ＣＰＩ １月

英國零售銷售指數 １月

美國零售銷售指數 １月

加拿大ＣＰＩ １月

１７日 日本貿易收支 １月

美國首次申請失業救濟金人數 ２月１２日

美國連續申請失業救濟金人數 ２月５月

１８日 法國ＣＰＩ １月

加拿大零售 １２月

美國成屋銷售 １月

美國領先指數 １月

歐元區消費者信心指數 ２月

２１日 美國總統日假期休市

自分銀行日本服務業、綜合、製造業ＰＭＩ ２月

德國ＰＰＩ １月

Ｍａｒｋｉｔ德、歐元區、英服務業、綜合、製造業ＰＭＩ ２月

２２日 Ｍａｒｋｉｔ美國服務業、綜合、製造業ＰＭＩ ２月

美國經濟諮詢委員會消費者信心指數 ２月

歐元區ＣＰＩ １月

２４日 美國首次申請失業救濟金人數 ２月１９日

美國連續申請失業救濟金人數 ２月１２日

美國ＧＤＰ 第四季

美國新屋銷售 １月

德國進口物價指數 １月

２５日 歐元區消費者信心指數 ２月

美國耐用品訂單 １月

美國成屋待完成銷售 １月

美國密歇根大學消費者信心指數 ２月

２７日 德國零售銷售 １月

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（ｐｃ）

