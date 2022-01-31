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即市新聞

31/01/2022 09:55

《異動股》雨潤食品飆２３％，南京雨潤等公司重整方案獲裁定通過

　　《經濟通通訊社３１日專訊》雨潤（０１０６８）現價升２３﹒１７％，報１﹒０１元，該
股成交約２０１０萬股，涉資２０３１萬元，盤中高見１﹒０７元，最低見０﹒９３元，為目前
最大升幅股；萬洲（００２８８）跌０﹒７８％，報５﹒０６元；中糧家佳康（０１６１０）跌
２﹒８２％，報３﹒１元；中國澱粉（０３８３８）無升跌，報０﹒１７９元。
　　南京雨潤等４４家公司重整方案上周五（２８日）獲債權人高票表決及南京中院裁定通過。
當中，有財產擔保債權投同意票金額佔比９９﹒７２％，投同意票債權人數佔比９６﹒６７％。
　　現時，恒生指數報２３６６８，升１１８點或升０﹒５０％，主板成交１６２﹒４９億元。
國企指數報８２９０，升８０點或升０﹒９７％。恒生科技指數報５３７５，升８４點或升
１﹒５９％。
　　即月期指新報２３６２４，升２０９點，低水４５點。即月國指期貨報８２９０，升１０１
點，平水。即月科指期貨新報５３７４，升１２６點，低水２點。
　
　　　　　　　　　　表列同板塊或相關股份表現
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　雨潤（０１０６８）　　　　　１﹒０１元　升２３﹒１７％
　　萬洲（００２８８）　　　　　５﹒０６元　　跌０﹒７８％
　　中糧家佳康（０１６１０）　　　３﹒１元　　跌２﹒８２％
　　中國澱粉（０３８３８）　　０﹒１７９元　　　　　無升跌
　　普甜（０１６９９）　　　　０﹒０６４元　　　　　無升跌
　　惠生（０１３４０）　　　　０﹒０７６元　　升５﹒５６％
　　金源米業（００６７７）　　　０﹒５１元　　　　　升２％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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