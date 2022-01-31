《異動股》雨潤食品飆２３％，南京雨潤等公司重整方案獲裁定通過

《經濟通通訊社３１日專訊》雨潤（０１０６８）現價升２３﹒１７％，報１﹒０１元，該

股成交約２０１０萬股，涉資２０３１萬元，盤中高見１﹒０７元，最低見０﹒９３元，為目前

最大升幅股；萬洲（００２８８）跌０﹒７８％，報５﹒０６元；中糧家佳康（０１６１０）跌

２﹒８２％，報３﹒１元；中國澱粉（０３８３８）無升跌，報０﹒１７９元。

南京雨潤等４４家公司重整方案上周五（２８日）獲債權人高票表決及南京中院裁定通過。

當中，有財產擔保債權投同意票金額佔比９９﹒７２％，投同意票債權人數佔比９６﹒６７％。

現時，恒生指數報２３６６８，升１１８點或升０﹒５０％，主板成交１６２﹒４９億元。

國企指數報８２９０，升８０點或升０﹒９７％。恒生科技指數報５３７５，升８４點或升

１﹒５９％。

即月期指新報２３６２４，升２０９點，低水４５點。即月國指期貨報８２９０，升１０１

點，平水。即月科指期貨新報５３７４，升１２６點，低水２點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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雨潤（０１０６８） １﹒０１元 升２３﹒１７％

萬洲（００２８８） ５﹒０６元 跌０﹒７８％

中糧家佳康（０１６１０） ３﹒１元 跌２﹒８２％

中國澱粉（０３８３８） ０﹒１７９元 無升跌

普甜（０１６９９） ０﹒０６４元 無升跌

惠生（０１３４０） ０﹒０７６元 升５﹒５６％

金源米業（００６７７） ０﹒５１元 升２％

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（ｅｒ）

