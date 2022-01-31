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即市新聞

31/01/2022 12:45

《午市前瞻》大市反彈三百點，專家料整固格局未改

　　《經濟通通訊社３１日專訊》恒生指數半日市收報２３８０２，升２５２點或１﹒０７％，
主板成交６５１﹒３５億元。恒生中國企業指數報８３４９，升１３９點或１﹒７％。恒生科技
指數報５４１６，升１２４點或２﹒３５％。

＊李偉傑：大市須觀望美股表現＊

　　恒指連續兩日大跌後反彈，大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑向《經濟通通訊
社》表示，今日半日市兼北水停流，大家都不寄望會大幅反彈，惟多隻科技股有支持，帶動大市
重返五十天線，較為利好後市。
　　未來美股市場較為震盪，同時關注俄烏局勢發展，觀望氣氛濃厚下，大市整固格局或會先維
持，寄望未來幾日美股會有好消息或俄烏情況改善，繼而刺激大市。現時恒指於２３０００至
２３４００會有較大支持，而阻力位則位於下降通道頂部２４２００。

＊看淡美團業績，不建議追入＊

　　恒指反彈主要由科技股帶動，美團（０３６９０）連跌五日後迎來較大反彈，李偉傑指美團
今日升幅與成交量未配合，主要因為上周五（２８日）跌入２００元大關位後故今日有較大升幅
。未來關注美團第四季業績表現，但李偉傑就不太看好，指監管下多隻大型科網業績都未必好過
預期，而且政策要求增加社區投放，變相削減收入數字，令業績較不突出。李偉傑亦建議留意美
團於禁「二選一」後對業績的影響，不建議於現價追入。（ｈｃ）

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