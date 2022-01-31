《娥姐錦囊－張賽娥》恒大重組，內房境外融資渠道短期受阻

《娥姐錦囊》外電引述消息報道，廣東省官員向北京提交恒大重組建議，包括出售恒大旗下

大部分資產，僅保留已獨立上市的物管業務及電動車業務，至此恒大重組方案漸見眉目，但集團

規模龐大，預計完成重組還需一段時間。恒大高管已表明，對境內外債權人「一視同仁」，相信

內房境外融資渠道短期會受阻，但一段時間後，投資者會逐步恢復信心。

恒大重組後，預料不少優質資產會落入國企手中，今次集團被迫拆骨，將被壓價，而部分被

抵押的資產也可能轉交債權人。中國當局將優先保障物業買家、供應商和承包商的利益，暫時難

以預測債權人削債和集團出售資產被壓價的幅度，但買家在議價上佔上風，債權人應作好最壞的

打算。

據報當局計劃暫時保留恒大物業（０６６６６）和恒大汽車（００７０８）的資產，原因未

明，估計或與電動車等業務較難接手，以及估值問題有關。

恒大重組難免帶來短期心理壓力，損害境外投資者信心，但正如上世紀９０年代末粵海重組

一役，儘管大幅削債一度嚇怕境外投資者，但一段時間後，高回報依然吸引投資者回頭。內地當

局鼓勵全國性資產管理公司（ＡＭＣ）參與房企風險化解，但有關方面暫時仍然謹慎，而出險房

企項目情況複雜，部分質量又欠佳，或令ＡＭＣ未必可以發揮作用。

除了債券投資者外，不少股票投資者也對恒大打定輸數。在股價重挫後，應該壯士斷臂抑或

趁低吸納，視乎投資者本身風險承受能力，總之切忌瞓身。《南華證券副主席 張賽娥》



註１：本文為個人觀點。



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