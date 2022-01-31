《美元走勢－羅明立》美匯９６﹒７０附近可小注吸納

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １１５﹒４９ １１５﹒５９ １１５﹒２２

歐元╱美元 １﹒１１６４ １﹒１１６７ １﹒１１４４

英鎊╱美元 １﹒３４２２ １﹒３４２４ １﹒３３９９

美元╱瑞郎 ０﹒９３１５ ０﹒９３１９ ０﹒９３０８

美元╱港元 ７﹒７９８２ ７﹒７９８８ ７﹒７９３２

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《美元走勢》上周五（２８日）美匯指數衝高後輕微低收。美國１２月個人消費支出

（ＰＣＥ）物價指數較去年同期上漲了５﹒８％，符合預期，亦是自１９８２年以來的最大漲幅

。美國三大指數反彈１﹒６－３﹒１％不等，美國１０年期國債孳息率回落至１﹒８％以下。有

聯儲局官員預期今年加息三次，最大機會是每次加０﹒２５％，但亦不排除有需要時會加

０﹒５％。俄烏局勢繼續緊張，歐美是口頭強硬，但在俄入侵時真的出兵機會仍低；烏克蘭方面

就為動武降溫。美匯指數於９７﹒５０關口受阻，高追有戒心，９６﹒７０附近可小注吸納作短

線操作。

英國央行１２月意外加息，但通脹繼續升溫，市場預計２月再採取行動可能性仍高，今年或

會加息四次。英鎊在１﹒３３５０附近有支持，短線阻力１﹒３４５０╱７０，或會暫時在

１﹒３３５０╱１﹒３５５０整固。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 賣出歐元 １﹒１１９０ １﹒１０８０ １﹒１２４０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 賣出英鎊 １﹒３４４０ １﹒３３５０ １﹒３４８０

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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