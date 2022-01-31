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即市新聞

31/01/2022 16:29

《美元走勢－羅明立》美匯９６﹒７０附近可小注吸納

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１１５﹒４９　１１５﹒５９　１１５﹒２２
　　歐元╱美元　１﹒１１６４　１﹒１１６７　１﹒１１４４
　　英鎊╱美元　１﹒３４２２　１﹒３４２４　１﹒３３９９
　　美元╱瑞郎　０﹒９３１５　０﹒９３１９　０﹒９３０８
　　美元╱港元　７﹒７９８２　７﹒７９８８　７﹒７９３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》上周五（２８日）美匯指數衝高後輕微低收。美國１２月個人消費支出
（ＰＣＥ）物價指數較去年同期上漲了５﹒８％，符合預期，亦是自１９８２年以來的最大漲幅
。美國三大指數反彈１﹒６－３﹒１％不等，美國１０年期國債孳息率回落至１﹒８％以下。有
聯儲局官員預期今年加息三次，最大機會是每次加０﹒２５％，但亦不排除有需要時會加
０﹒５％。俄烏局勢繼續緊張，歐美是口頭強硬，但在俄入侵時真的出兵機會仍低；烏克蘭方面
就為動武降溫。美匯指數於９７﹒５０關口受阻，高追有戒心，９６﹒７０附近可小注吸納作短
線操作。
　　英國央行１２月意外加息，但通脹繼續升溫，市場預計２月再採取行動可能性仍高，今年或
會加息四次。英鎊在１﹒３３５０附近有支持，短線阻力１﹒３４５０╱７０，或會暫時在
１﹒３３５０╱１﹒３５５０整固。
　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　賣出歐元　１﹒１１９０　１﹒１０８０　１﹒１２４０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　賣出英鎊　１﹒３４４０　１﹒３３５０　１﹒３４８０
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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