【企業盈喜】秀商時代控股（０１８４９）料中期多賺１０倍

《經濟通通訊社３１日專訊》秀商時代控股（０１８４９）公布，集團預期截至２０２１年

１２月３１日止六個月將錄得純利約５５０萬新加坡元，按年增加１０倍。

純利增加主要受到於２０２０年１１月收購的公司附屬公司Ｍａｊｅｓｔｉｃ Ｓｔａｔｅ

Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ於截至２０２１年１２月３１日止六個月的溢

利以及集團其他附屬公司因收益改善而錄得的溢利推動。（ｃｗ）

