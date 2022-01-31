  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2022 12:36

【企業盈喜】秀商時代控股（０１８４９）料中期多賺１０倍

　　《經濟通通訊社３１日專訊》秀商時代控股（０１８４９）公布，集團預期截至２０２１年
１２月３１日止六個月將錄得純利約５５０萬新加坡元，按年增加１０倍。
　　純利增加主要受到於２０２０年１１月收購的公司附屬公司Ｍａｊｅｓｔｉｃ　Ｓｔａｔｅ
　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ　Ｌｉｍｉｔｅｄ於截至２０２１年１２月３１日止六個月的溢
利以及集團其他附屬公司因收益改善而錄得的溢利推動。（ｃｗ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/01/2022
世茂雅居樂售產有進展　恒大元朗地皮遭接管無礙內房造好　
FOCUS31/01/2022
【FOCUS】PMI放緩小企業最傷　A股預虧潮天雷滾滾
中國故事31/01/2022
【牛年不牛】A股劇震造就最差牛年　美儲收水落入虎口
大行報告31/01/2022
【大行炒D乜】匯證、富瑞、招商國際點睇內房股　一click就知道
開市Good Morning31/01/2022
股領袖料電力股最壞時間已過　新能源股首選龍源電力
財經熱話31/01/2022
【陶觀天下】聯儲強硬市場驚恐　銀行放水增長有望
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金