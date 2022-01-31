【企業盈喜】秀商時代控股（０１８４９）料中期多賺１０倍

《經濟通通訊社３１日專訊》秀商時代控股（０１８４９）公布，集團預期截至２０２１年
１２月３１日止六個月將錄得純利約５５０萬新加坡元，按年增加１０倍。
純利增加主要受到於２０２０年１１月收購的公司附屬公司Ｍａｊｅｓｔｉｃ Ｓｔａｔｅ
Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｌｉｍｉｔｅｄ於截至２０２１年１２月３１日止六個月的溢
利以及集團其他附屬公司因收益改善而錄得的溢利推動。（ｃｗ）
【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動
|財經熱話31/01/2022
世茂雅居樂售產有進展 恒大元朗地皮遭接管無礙內房造好
|FOCUS31/01/2022
【FOCUS】PMI放緩小企業最傷 A股預虧潮天雷滾滾
|中國故事31/01/2022
【牛年不牛】A股劇震造就最差牛年 美儲收水落入虎口
|大行報告31/01/2022
【大行炒D乜】匯證、富瑞、招商國際點睇內房股 一click就知道
|開市Good Morning31/01/2022
股領袖料電力股最壞時間已過 新能源股首選龍源電力
|財經熱話31/01/2022
【陶觀天下】聯儲強硬市場驚恐 銀行放水增長有望
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰