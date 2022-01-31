【新冠肺炎】東亞周六起多家分行暫停服務，總行及７間分行除外

《經濟通通訊社３１日專訊》東亞銀行（０００２３）宣布，將調整星期六的分行服務。由

２月５日起，中環總行、北角分行、香港仔分行、德褔廣場分行、旺角北分行、上水分行、沙田

廣場分行、荃灣沙咀道分行，星期六營業時間為上午９時至中午１２時，而其他分行則會於周末

暫停服務，直至另行通告。

另外，所有分行營業時間維持周一至五為上午９時至下午４時。（ｂｉ）







