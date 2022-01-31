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31/01/2022 17:12

《再戰明天》歐元區公布零售銷售，美國公布失業率

　　《經濟通通訊社３１日專訊》歐元區公布零售銷售，及美國公布失業率，料為周五（４日）
市場焦點。

＊歐元區公布ＣＰＩ，英倫銀行歐洲央行公布議息結果＊

　　各國重要經濟活動方面，本港時間周二（１日）３：３０ｐｍ，澳洲央行貨幣政策會議舉行
。周三（２日），石油輸出國組織（ＯＰＥＣ）與非ＯＰＥＣ產油國舉行部長級會議。周三
１：３０ｐｍ，澳洲央行總裁洛威發表演說。周四（３日），英倫銀行及歐洲央行公布利率決議

　　數據方面，周二本港時間７：３０ａｍ，日本公布１２月失業率，料維持於２﹒８％。本港
時間８：３０ａｍ，澳洲公布１２月零售銷售。本港時間１１：３０ａｍ，澳洲公布官方指標利
率。本港時間４：５５ｐｍ，德國公布１月製造業採購經理人指數。本港時間５：００ｐｍ，歐
元區公布１月製造業採購經理人指數。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１２月失業率，料維
持於７﹒２％。本港時間１０：４５ｐｍ，美國公布１月製造業採購經理人指數。本港時間
１１：００ｐｍ，美國公布１月ＩＳＭ　製造業指數，料由５８﹒８降至５８。
　　周三本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１月消費者物價指數，月率料由０﹒４％逆轉至下
滑０﹒９％，年率升幅料由５％收窄至４％；１月核心消費者物價指數年率升幅料由２﹒６％收
窄至１﹒７％。本港時間９：１５ｐｍ，美國公布１月ＡＤＰ就業變動，料由８１萬降至２１萬

　　周四本港時間８：３０ａｍ，澳洲公布第四季ＮＡＢ　企業信心指數；１２月建築許可；
１２月出口；１２月進口；１２月貿易收支。本港時間４：５５ｐｍ，德國公布１月綜合採購經
理人指數；１月服務業採購經理人指數。本港時間６：００ｐｍ，歐元區公布１２月生產者物價
指數；１２月零售銷售。本港時間８：００ｐｍ，英國公布官方指標利率，料由０﹒２％升上
０﹒５％。本港時間８：４５ｐｍ，歐元區公布官方指標利率，料維持不變。本港時間
９：３０ｐｍ，美國公布連續申請失業救濟金人數；首次申請失業救濟金人數。本港時間
１０：４５ｐｍ，美國公布１月綜合採購經理人指數；１月服務業採購經理人指數。本港時間
１１：００ｐｍ，美國公布１２月工廠訂單，料由１﹒６％降至０﹒１％。
　　周五本港時間３：００ｐｍ，德國公布１２月工廠訂單，月率料維持不變。本港時間
６：００ｐｍ，歐元區公布１２月零售銷售，月率料由１％逆轉至下滑０﹒５％，年率升幅料由
７﹒８％收窄至５﹒６％。本港時間９：３０ｐｍ，美國公布１月失業率，料維持於３﹒９％。
　　在本港，明日公布業績的公司有：ＷＡＣ（０８６１９）等。（ｗａ）

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