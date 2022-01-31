【企業盈喜】福田實業料去年除所得稅支出後盈利增１﹒６６倍

《經濟通通訊社３１日專訊》福田實業（００４２０）發盈喜，預期截至去年１２月底止年

度，錄得的除所得稅支出後盈利約為２﹒７億元，較截至２０２０年１２月底止年度的除所得稅

支出後盈利約為１﹒０２ 億元增加約１６６％。

董事會認為，集團的理想業績表現主要是受惠於市場對紡織品的需求經過２０２０年度的全

球新型冠狀病毒疫情的影響下逐漸持續恢復。（ｓｌ）

