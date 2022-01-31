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31/01/2022 09:48

【預算前瞻】陳茂波：編製財政預算案需穩慎平衡及長短兼備

　　《經濟通通訊社３１日專訊》財政司司長陳茂波在網誌撰文表示，環球市場正面對著疫情對
經濟、社會及民生帶來的威脅；通脹上升及息率趨升帶來的風險，尤其對資金流及資產價格可能
造成的影響，以及地緣政治局勢緊張的陰霾。這些因素疊加起來令全球經濟前景更複雜多變。

＊編製財政預算案需穩慎平衡及長短兼備＊

　　他續指，這些不明朗因素在政府編製下年度財政預算案的過程中，一直都在小心研判和作動
態評估，大原則是既要著眼於支持疫情下的經濟民生，也必須兼顧香港中長期的發展需要與金融
穩定。政府必須穩慎平衡、長短兼備，才能讓香港經濟乘風借力、揚帆前進。
　　他表示，最近新一波疫情出現，經濟備受打擊，不少市民的工作和收入受到影響，並對經濟
前景感到憂慮。不過，在不確定的環境中，政府還是能積極作為、全力做好應該做、可以做的事
，政府推出電子消費券計劃，在各方合力推動之下，有效地刺激了本地消費、提振信心，並推動
了電子支付的更廣泛應用。２０２１年經濟復甦的力度比預期好，加上多個經濟環節都呈現向好
的勢頭，令政府的收入在即將完結的財政年度遠高於預期。

＊料去年１２月底政府財政狀況進一步大幅改善＊

　　他提及，由政府每月公布的財政狀況可見，本財政年度的實際綜合赤字，由首六個月（截至
去年９月底）的１１５７億元高峰，逐漸回落至首八個月（截至去年１１月底）的６５８億元，
當中包含了政府發行綠色債券約２９０億元的淨現金流入。
　　他透露，由於利得稅和薪俸稅的收款高峰均集中在１２月和１月期間，加上存放於外匯基金
的財政儲備所獲的投資收入在１２月份入帳，因此，不難預期截至去年１２月底政府的財政狀況
會進一步大幅改善。儘管如此，政府卻不能按此便簡單推斷全年度的財務數字。因為在年結前的
這三個月，政府還須支付相當的開支以應付日常運作，過去的經驗顯示，二至三月這兩個月份往
往支出大於收入。（ｂｎ）

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