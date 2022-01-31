【ＥＳＧ】匯豐投資１億美元於微軟創辦人蓋茲牽頭的綠色能源項目

《經濟通通訊社３１日專訊》據外電報道，匯豐（００００５）向由微軟創辦人蓋茲

（Ｂｉｌｌ Ｇａｔｅｓ）創立的「突破能源催化劑」（Ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈ

Ｅｎｅｒｇｙ Ｃａｔａｌｙｓｔ）投入１億美元，並成為該項目的合伙人之一。

「突破能源催化劑」旨在支持對新清潔能源技術的融資、生產和採購，項目現時正在支持逾

７０家優秀企業。（ａｃ）

