  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2022 14:57

【企業盈喜】自動系統料去年經調整ＥＢＩＴＤＡ增不少於１０％

　　《經濟通通訊社３１日專訊》自動系統（００７７１）發盈喜，預期２０２１財政年度，在
於香港、　澳門及亞太地區之新簽訂單較２０２０年增長近２０％的帶動下，經調整
ＥＢＩＴＤＡ將較去年錄得不少於１０％之增長，有望觸及近三年新高。
　　集團指，在根據香港財務報告準則編製之年度財務報表受到如下兩項非經營項目的不利影響
：集團於聯營公司Ｇｒｉｄ　Ｄｙｎａｍｉｃｓ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ，　Ｉｎｃ。（ＧＤＨ）擁
有之權益，因ＧＤＨ認股權證之行使而被攤薄；及ＧＤＨ分拆及上市後推出的股權激勵計劃，當
其股份歸屬或購股權被行使時，集團之權益被攤薄。上述影響將按香港會計準則紀錄為被視作出
售聯營公司部分權益之虧損（合共約１﹒７億元），唯此對公司主營業務表現及現金流均無影響

　　　至於出售部份ＧＤＨ股份一事，已於２０２１年７月６日完成，出售錄得逾１億元的除稅
後收益，但該收益無法完全抵銷上述影響，以及獲得約６８７０萬美元的稅前現金收入，用作派
發特別股息及支持亞太區業務的發展。同時，相對於上年有錄得因出售及分拆Ｇｒｉｄ　
Ｄｙｎａｍｉｃｓ　Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ，　Ｉｎｃ。所產生的一次性收益（約
８﹒３２億元），預計年內溢利較去年減少逾一倍，並將錄得除稅後虧損。（ａｃ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪31/01/2022
【專訪】陶冬：美國經濟上季超預期強勁難維持，今年料增2.4%（有片）
財經熱話31/01/2022
【盈警潮】盈警無礙電企發威　專家籲吼實新能源電力股！
香港要聞31/01/2022
徐英偉辭任民政局局長　為出席「洪門宴」失當行為負責
財經熱話31/01/2022
世茂雅居樂售產有進展　恒大元朗地皮遭接管無礙內房造好
FOCUS31/01/2022
【FOCUS】PMI放緩小企業最傷　A股預虧潮天雷滾滾
中國故事31/01/2022
【牛年不牛】A股劇震造就最差牛年　美儲收水落入虎口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金