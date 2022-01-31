【企業盈喜】自動系統料去年經調整ＥＢＩＴＤＡ增不少於１０％

《經濟通通訊社３１日專訊》自動系統（００７７１）發盈喜，預期２０２１財政年度，在

於香港、 澳門及亞太地區之新簽訂單較２０２０年增長近２０％的帶動下，經調整

ＥＢＩＴＤＡ將較去年錄得不少於１０％之增長，有望觸及近三年新高。

集團指，在根據香港財務報告準則編製之年度財務報表受到如下兩項非經營項目的不利影響

：集團於聯營公司Ｇｒｉｄ Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ， Ｉｎｃ。（ＧＤＨ）擁

有之權益，因ＧＤＨ認股權證之行使而被攤薄；及ＧＤＨ分拆及上市後推出的股權激勵計劃，當

其股份歸屬或購股權被行使時，集團之權益被攤薄。上述影響將按香港會計準則紀錄為被視作出

售聯營公司部分權益之虧損（合共約１﹒７億元），唯此對公司主營業務表現及現金流均無影響

。

至於出售部份ＧＤＨ股份一事，已於２０２１年７月６日完成，出售錄得逾１億元的除稅

後收益，但該收益無法完全抵銷上述影響，以及獲得約６８７０萬美元的稅前現金收入，用作派

發特別股息及支持亞太區業務的發展。同時，相對於上年有錄得因出售及分拆Ｇｒｉｄ

Ｄｙｎａｍｉｃｓ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ， Ｉｎｃ。所產生的一次性收益（約

８﹒３２億元），預計年內溢利較去年減少逾一倍，並將錄得除稅後虧損。（ａｃ）

