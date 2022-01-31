【香港政情】梁君彥：多名新議員加入，新一屆議會工作將如虎添翼

《經濟通通訊社３１日專訊》立法會主席梁君彥在社交網站發表新年賀辭，表示立法會隨著

多名新議員加入，議會氣象一新，新一屆議會工作將會如虎添翼，他期望行政和立法機關保持良

性互動，合力改善民生，令香港更上一層樓。他又祝願香港盡快戰勝疫情，市民身體健康，虎虎

生威。（ｈｙ）

