林鄭：徐英偉警覺性不足須免職，口頭警告馮英倫馮浩賢

《經濟通通訊社３１日專訊》全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，於本

月初舉行生日聚會，逾２００人出席，包括１４名現任官員，及後席上有人確診。行政長官林鄭

月娥表示，全部１５名官員及洪為民先生都有工作合作，公務上考慮可以理解及接受，但問責官

員需要遵守出席私人宴會守則，在１２月３０日本港已逾兩個月清零，惟出現Ｏｍｉｃｒｏｎ確

診個案，政府內部當時已嚴陣以待疫情，民政事務局局長徐英偉作為抗疫的核心成員，僅次於食

物及衞生局，主責封區等檢測事項，負責官員應考慮是否要避免出席活動，以避免令政府尷尬。

林鄭指，宴會高峰是晚上九時之後，有９名官員在６時至７時出席，只作短暫逗留，另有４

位較晚出現，但很快離開，只有兩位逗留較長時間以及較長時間離開，包括民政事務局局長徐英

偉及發展局政治政助理馮英倫。



＊對馮英倫、馮浩賢作口頭警告＊



林鄭指，發展局政治政助理馮英倫逗留超過４小時，已要求發展局長對馮英倫作口頭警告。

政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢於１月６日下午須接受強制檢測，未有立刻向上司報告，翌

日仍然上班，將同事置於感染風險中，已要政策創新與統籌辦事處對馮浩賢作口頭警告。

林鄭指，向公務員作出處理不是行政長官的責任，是公務員事務局按著公務員規例作出，她

認為馮英倫及馮浩賢的行為不屬嚴重，口頭警告為合適的懲處。



＊徐英偉無用安心出行甚至涉嫌無戴口罩＊



林鄭表示，徐英偉於當晚逗留２小時，並無使用安心出行應用程式，甚至涉嫌無載口罩，實

在令人失望，已向中央要求任免其職務。



＊區嘉宏鄧以海無入餐廳不涉紀律問題＊



入境事務處處長區嘉宏當晚９時半後離開，只在餐廳外逗留；海關前關長鄧以海亦無進入餐

廳範圍，林鄭認為他們不涉及紀律問題。而民政事務局副局長陳積志主要負責青年工作，與深圳

有密切聯繫，出席宴會並不違反紀律。（ｈｙ）

