  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2022 15:22

林鄭：徐英偉警覺性不足須免職，口頭警告馮英倫馮浩賢

　　《經濟通通訊社３１日專訊》全國人大代表、前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民，於本
月初舉行生日聚會，逾２００人出席，包括１４名現任官員，及後席上有人確診。行政長官林鄭
月娥表示，全部１５名官員及洪為民先生都有工作合作，公務上考慮可以理解及接受，但問責官
員需要遵守出席私人宴會守則，在１２月３０日本港已逾兩個月清零，惟出現Ｏｍｉｃｒｏｎ確
診個案，政府內部當時已嚴陣以待疫情，民政事務局局長徐英偉作為抗疫的核心成員，僅次於食
物及衞生局，主責封區等檢測事項，負責官員應考慮是否要避免出席活動，以避免令政府尷尬。
　　林鄭指，宴會高峰是晚上九時之後，有９名官員在６時至７時出席，只作短暫逗留，另有４
位較晚出現，但很快離開，只有兩位逗留較長時間以及較長時間離開，包括民政事務局局長徐英
偉及發展局政治政助理馮英倫。

＊對馮英倫、馮浩賢作口頭警告＊

　　林鄭指，發展局政治政助理馮英倫逗留超過４小時，已要求發展局長對馮英倫作口頭警告。
政策創新與統籌辦事處副總監馮浩賢於１月６日下午須接受強制檢測，未有立刻向上司報告，翌
日仍然上班，將同事置於感染風險中，已要政策創新與統籌辦事處對馮浩賢作口頭警告。
　　林鄭指，向公務員作出處理不是行政長官的責任，是公務員事務局按著公務員規例作出，她
認為馮英倫及馮浩賢的行為不屬嚴重，口頭警告為合適的懲處。

＊徐英偉無用安心出行甚至涉嫌無戴口罩＊

　　林鄭表示，徐英偉於當晚逗留２小時，並無使用安心出行應用程式，甚至涉嫌無載口罩，實
在令人失望，已向中央要求任免其職務。

＊區嘉宏鄧以海無入餐廳不涉紀律問題＊

　　入境事務處處長區嘉宏當晚９時半後離開，只在餐廳外逗留；海關前關長鄧以海亦無進入餐
廳範圍，林鄭認為他們不涉及紀律問題。而民政事務局副局長陳積志主要負責青年工作，與深圳
有密切聯繫，出席宴會並不違反紀律。（ｈｙ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話31/01/2022
【月結—送牛迎虎】今年受貨幣政策主導 恒指3月前有望試二萬五
香港要聞31/01/2022
【新冠肺炎】林鄭：已接受徐英偉請辭　口頭警告馮英倫馮浩賢
專訪31/01/2022
【專訪】陶冬：美國經濟上季超預期強勁難維持，今年料增2.4%（有片）
財經熱話31/01/2022
【盈警潮】盈警無礙電企發威　專家籲吼實新能源電力股！
香港要聞31/01/2022
徐英偉辭任民政局局長　為出席「洪門宴」失當行為負責
財經熱話31/01/2022
世茂雅居樂售產有進展　恒大元朗地皮遭接管無礙內房造好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金