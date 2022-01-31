《小傳日記》東方海外息高行業好，水虎年吼實必有著數！

《小傳日記》今日大除夕，亦係牛年最後一個交易日。上星期聯儲局開完會之後，表明會喺

３月停止買債，預期加息機會率超過九成，雖然話港股已經唔係好跟美股行，美股跌未必拖累港

股，但金融市場嘅嘢，時機合適時又可以跟跌，彈出彈入，你吹咩？所以投資者都係做好風險管

理好啲。

受到Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒影響，今個農曆新年都唔慌有過節氣氛㗎喇！香江魚缸今朝開

波頭５分鐘都Ｃｈｏｋ咗下，但恒指稍為跌到２３４６９點之後就一路升，臨近收市迫近

２４０００點，但上周期五跌穿哂主要移動平均線，企穩２４０００點先可以稍為睇好，雖然今

日收唔到上去２４０００點，但我又唔會睇得港股好淡，話哂舊年大跌主要都係因為內地不斷推

出市場監管措施，要執嘅都執得八八九九啦！

對恒指較具影響力嘅ＡＴＭ，係巴巴（０９９８８）差少少，上星期四創１０８蚊上市新低

，但之後已經升番，今日高見１１６﹒２；美團（０３６９０）就喺２００蚊見支持後彈番上去

，今朝彈到２２２﹒４。不過，騰訊（００７００）個走勢最靚，今年１月５號跌到４０７蚊邊

即日以單日轉向，升到４２３﹒６收市，迫近全日高位４２３﹒８，之後反覆上升，１月２０號

再整支大陽燭之後日日慢跌，明顯係旗形整固，今日高見４７２﹒４，新年假期後返嚟，我估騰

訊強勢會更明顯，５００蚊絕對阻唔到佢，估計上到５５０蚊先有明顯阻力。

利率即將進入上升周期，本港十大高息股之中，東方海外（００３１６）排頭位，周息率有

成２３﹒５厘，真係財息兼收，雖然包括咗特別股息，但已經係常態化，今年仍然可以睇好，但

唔好高追，可以等１６０蚊先買，１０蚊止蝕，望住２２０蚊先。預祝各位水虎年龍精虎猛，財

源廣進，請請！



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