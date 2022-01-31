《真知灼見－溫灼培》今年美國將加多少利息？

《真知灼見》經歷上周議息會後，對於聯儲局３月１６日加息，市場似乎已無懸念。但現在

市場傳言滿天飛。有謂聯儲局今年將加息三次、四次、甚至有講今年將加息五次。究竟會加多少

次呢？按照美元利率期貨價格變化顯示，現市場估計今年內聯儲局加息三次機率為８８％，加息

四次機率是６０％，但加五次機率卻降至３０％。明顯今年加息三次是市場普遍想法。



筆者的看法是，面對近４０年高的７％通脹率，為挽回市場對聯儲局控制通脹信心及降低市

場對通脹預期，聯儲局必須先聲奪人，給予市場感覺其會積極加息。所以提防聯儲局在加息周期

之初會以雷霆之勢行動，但當加上數次息率後料聯儲局將無以為繼。始終，拜登政府的債務高近

３０萬億美元，加息只會使其還息也倍感吃力。再者，現今美國經濟是靠極度寬鬆貨幣政策及龐

大財政政策堆疊出來，能承受多少加息幅度也是個迷。



綜合而言，雖料聯儲局在是次加息周期會是雷聲大雨點少（加得快但不多），但為了做到不

用多加利息又能壓抑通脹，相信聯儲局是會給予市場感覺其將一直加息直至通脹受控。而這感覺

料將在未來半年裏為金融市場帶來震盪，但對美元卻可帶來較大支持。至於最無能力加息的歐元

料將首當其衝。本周四（３日）歐央行將議息，其言論實在值得我們關注。



＊本周市場焦點＊



回觀本周市場焦點。本周將有三間主要央行議息，分別是周二（１日）的澳央行，周四的英

倫銀行及歐央行等。澳洲近期接連公布出良好經濟數字，包括偏低的失業率，強勁零售銷售及樓

市數，及高企的通脹率（３﹒５％年增長）等。現市場關注澳央行本周會否為今年加息開綠燈。

市場給予英倫銀行本周加息２５個基點機率達九成，市場關注有關預期會否被落實。至於歐央行

的議息亦關重要。如歐央行言語上維持寬鬆，這與聯儲局將形成強烈對比，這可對歐元相當不利

。所以本周上述三央行議息會各有各值得關注地方。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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