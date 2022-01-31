《退休多角度－程浩賢》新年狂想曲：財務自由，退唔退休自己揀

《退休多角度》隨著新冠疫情於今個農曆年年尾再度來訪，各行各業難免面臨打擊，過個肥

年都唔係必然。疫情的不確定性令人考慮延長工作時間或延遲退休，另外疫情下的新常態－－長

期居家工作都可能啟發大家新的可能，例如不必完全朝九晚五在辦公室全職工作，或者轉職成為

變身自由工作者，加上以投資爭取被動收入都有機會達到財務自由。

近來大家都提倡工作及生活平衡（ｗｏｒｋ ｌｉｆｅ ｂａｌａｎｃｅ）甚至享受生活及

提早退休，其實提早退休冇我哋想像中咁遙遠，只要大家心中有數認清自己的退休目標。你心目

中的退休生活目標或會直接或間接影響你的退休預算。例如你想喺邊度退休？過點樣的退休生活

？再下一步先係預計儲幾多錢先可以退休。



＊儲夠就退休ＶＳ退休後ｋｅｅｐ住投資＊



一般來說，預備退休心態有呢兩種。儲夠就退休係比較傳統的方法，前題係你首先要搞清點

樣為之夠呢？純粹靠儲錢又係咪好ｗｏｒｋ呢？計晒退休預期所需的開支加埋通脹、收入替代率

等係咪就可以比較準確預計呢？始終都係個參考數字，到時仲要睇實際情況。我亦有聽講過日本

有人佛係儲錢過簡約生活，甚至乎零投資都可以提早退休，但唔係每個人都適合。

退休後ｋｅｅｐ住投資係另一個看法，大致將退休策劃分成兩個階段，退休前－－財富累積

期（ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ ｐｈａｓｅ）與退休後－－財富消耗期

（ｄｅｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ ｐｈａｓｅ）。兩個階段都須要作出不同的投資策略。一般來說

，退休前可以考慮用比較積極進取的投資策略去盡量累積財富；退休後可以偏向保本同時資產增

值、回報比較穩定、以抗通脹及靈活性為主要方向。



＊想提早退休要備咩條件？＊



了解自己的資產包括強積金以及其他的個人投資有冇達到預期的退休金額，足以應付退休所

需。趁早在還有工作時償還債務，盡量在退休前還清以免增加開支的負擔。提早退休意味著花錢

的時間比正常退休更長，退休儲備相應要更多。同時間，亦不妨發掘適合自己又不影響正職的副

業，以自己的強項和技能增加額外收入和退休儲備。

各式各樣的被動收入有助創造穩定的現金流，例如旨在定期派息的基金或者股票、債券的利

息、物業租金的收入等等，今時今日低息高通脹環境，金融市場比較動盪，投資者追求高息的同

時，務必留意當中附帶的風險。另一個緊要但容易被忽略的方面，係被動收入的相關稅項，理論

上人在香港，本地的被動收入徵稅，而源於外地的被動收入一般不用徵收個人稅。對於有打算移

民或移居外地的朋友，或有機會有一個以上的（被動）收入來源，較常見係股票股債、利息、物

業收租、保險、基金等，以及在當地工作、自僱、經商等主動收入。姑勿論主動或被動收入，移

民或移居外地後可能將要面對全球徵稅。有關稅務問題，建議讀者尋求獨立稅務顧問的意見。

大家千萬不要執著於所謂的完美退休計劃，這個是長線投資，過程中充滿變數。筆者會建議

交俾信任的專家幫你化繁為簡。其實財務策劃並非退休的全部，健康管理與醫療，生活模式的轉

變，家人的支持等都關係到你退休生活的幸福程度。踏入退休的第二人生，當然須要調整好心態

，心態決定境界。在此先預祝大家虎年虎虎生威、心靈強大、百毒不侵！

投資涉及風險，基金價值可升可跌。本資料只供一般參考用途。

《信安投資及退休金服務有限公司行政總裁 程浩賢》



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