《積金攻略－黃煥儀》取消對沖機制，退休更具保障

《積金攻略》特首林鄭月娥在最新一屆立法會（１月１２日） 的答問大會上透露，取消強

積金對沖的條例草案，已獲行政會議通過，將成為港府提交今屆立法會的第一條草案，立法會人

力事務委員會將在農曆新年前加開會議審議，爭取在２０２５年強積金「積金易」平台全面運作

時實施。

根據現行《僱傭條例》，僱員只要服務年資達到一定時間，而符合指定條件，如因裁員而被

解僱等，可獲遣散費或長期服務金（簡稱「兩金」）賠償，前者須連續受僱滿２４個月，後者的

受僱年期則為５年，僱員只能二得其一。

「兩金」金額的計法相同──月薪的話，是以最後一個月工資（或過去１２個月的平均工資

）之三分二（上限為１﹒５萬元），乘以服務年資；日薪的話，則是由僱員在過去３０個工作日

中選取１８個工作日的工資（上限同樣為１﹒５萬元），乘以服務年資，兩者金額上限同樣為

３９萬元。



＊對沖「兩金」金額創新高＊



現時強積金設有「對沖」機制，即是容許僱主利用強積金帳戶（僱主部分）內的累算權益，

抵銷需向僱員支付的「兩金」。如累算權益多於「兩金」金額，補償金額便全數從強積金帳戶（

僱主部分）扣除；不足的話，僱主才需付上差額。

根據積金局２０２０年第３季「強積金統計摘要」，回看過去５年（２０１６年至２０２０

年）打工仔被對沖的強積金供款達２２９﹒４９億元；２０２１年首三季已達５４﹒２２億元，

比２０２０年同期的４５﹒８０億元，增加１８﹒４％，市場憂心影響全港數百萬「打工仔」的

退休儲備，因此，政府提出取消強積金對沖機制的方案以增加僱員的退休保障。有關方案早於上

任特首梁振英時代已提出，並於現任特首林鄭月娥２０１８年《施政報告》優化，再於去年９月

修改成為即將提交立法會的草案。



＊政府擬補貼僱主延長至２５年，協助資方適應過渡期＊



根據最新方案，取消對沖政策實施前的「兩金」，僱主仍可繼續以強積金抵銷，金額以政策

實施時的薪金計算；政策實施後的「兩金」，則以離職時薪金計算，僱主不能以強積金對沖，但

政府會提供補貼，為期２５年──僱主每年支付「兩金」總額設有５０萬元界線，界線以下所支

付的「兩金」，僱主的負擔比率逐漸遞增，首９年更設有每名僱員上限，首３年為３０００元，

第４至６年為２﹒５萬元，第６至９年為５萬元；界線以上所支付的「兩金」，僱主的負擔比率

同樣逐漸遞增。同時，僱主需設立專項儲蓄戶口，為每名僱員作出薪酬（上限與強積金的上限一

樣，為３萬元）１％的供款，直至存款相當於所有僱員年薪１５％「封頂」，作為支付「兩金」

之儲備。

簡單舉個例子，假設僱員在取消對沖後第３年被解僱，僱用年資合共６年，以每年可得「兩

金」上限１﹒５萬元計，便可獲得９萬元賠償，根據現有制度及取消對沖機制後的制度計算，僱

員所得相差甚遠。



＊現有制度＊



＊如強積金帳戶（僱主部分）累算權益有９萬元，便可全數用以抵銷「兩金」，結餘歸零；



＊取消對沖機制後 （實施時的首３年）＊



＊「兩金」共有４﹒５萬元，僱主本來需要負擔５０％，即２﹒２５萬元，但由於金額高於政府

封頂的３０００元，因此只需付出３０００元，餘下４﹒２萬元由政府補貼。



＊換句話說，僱員在獲取９萬元長期服務金後，強積金帳戶（僱主部分）仍有４﹒５萬元，即共

１３﹒５萬。與現時制度下只獲９萬元相比，退休保障便得以增加。



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現時強積金 政府新方案

對沖機制 （取消對沖後首３年）

強積金帳戶（僱主部分） ９萬元 ９萬元

累算權益（解僱前）

「兩金」可得 ９萬元 ９萬元

被對沖金額 ９萬元 ４﹒５萬元

僱主於解僱僱員支付 ０元 ３０００元

政府補貼 不適用 ４﹒２萬元

僱員解僱後可得 ９萬元 １３﹒５萬元

強積金帳戶（僱主部分）＋「兩金」

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最後值得一提的是，上述方案乃勞福局去年１０月提交予立法會的參考資料，政府即將提交

予立法會的草案或有改動，所有細節亦有待立法會審議並通過。

《環一財富管理有限公司產品分銷及策略部主管 黃煥儀》



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