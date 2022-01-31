《每周華語－黃溢華》美企業面對潛在地緣及通脹╱疫情衝擊

《每周華語》全球疫情各說各話，有國家認為已「戰勝」病毒，快可全面開關云云，但能否

持久及無變數，乃巨大的不肯定性。美國方面，仍見疫情困擾，但亦有樂觀的分析。或許春╱夏

快到，經濟可自然大力大反彈：有一點可以肯定，各國防疫政策各異，供應鏈仍見持續不穩。



踏入２０２２年１月，相信美國股巿「１月效應」出現的機會甚微，當然美股存在回吐後的

反彈力，急速下挫仍有回穩條件。２０２１年全球股巿大多上揚，美股回吐亦見合理。道指仍以

３４０００水平為短期支持。近半年，地緣風險不斷惡化。１９４５年二戰之後，不少地緣形勢

根本無解決，但二戰全球經濟內傷，因而１９４５╱１９７０年以發展經濟為主軸。地區為本的

地緣風險有，但仍可控制。美國企業自１９４５╱１９７０年已全力以巿場搶奪為主，且

１９７０╱１９８０年的１０年起，已可全面與中國合作，發展經濟，人力大增等等，又有巨大

巿場，成為美國近４０年的發展機會。事實上，不少美國企業，都因為全球化而得益急速成長。



近兩、三年全球化╱供應鏈起了巨大的變化，左右國際企業的正常經營，亦使通脹有可能意

外地上升，推升息率。近日哈薩克斯坦局勢惡化，暫見回穩，亦使地緣升溫。表面美國企業影響

不大，但自１９９２╱１９９３年前蘇聯解體，自１９９０年代至今，不少歐美日韓企業於中亞

也不斷有直接投資。當然中俄等仍有不少投資參與。前蘇聯解體，今天仍可以用新的形式使「前

蘇聯」再一次存在。一個可能的形式是白俄、哈薩克斯坦甚而烏克蘭再「加入」大家庭，那麼不

出三五七年，「前蘇聯」確有可能成為一個新的實體。而東歐諸國亦有機會再一次重回「前蘇聯

」的大家庭。



宏觀上，美國企業維持壯大，絕對不可失去「巿場」，更須要穩定的地緣去配合。巿場是任

何企業的生存要素，不可有失。今天不幸又有全球疫情，經濟反彈亦不易真正持久。由中國以至

歐盟╱英國及亞洲，如果各地「巿場」有大變化，稅率等甚而運輸受阻，美國企業便面對巨大的

擴展困難。



美國企業於中亞╱烏克蘭等的業務不少，但比重不大，因而牌面上「地緣」無大影響，但一

有涉及歐盟，能源及更大的影響，企業生意必難做。中亞方面，美元兌Ｔｅｎｇｅ（哈薩克貨幣

）升至新高，白俄與波蘭不久前有難民事件的爭持，可見歐盟左右做人難。上周見烏克蘭面對俄

國的潛在「入侵」，美股壓力大，見反彈，但地緣形勢不利好乃事實。美儲局又有新消息等，都

使１月╱２月美股的形勢更不清晰。一旦能源價格上揚加快，２月╱３月巿場面對高通脹壓力及

經濟有更大的放緩壓力。美國本土經濟未見平穩，疫情仍未有真正全面改善。美企業股價急升１

年有多，於現水平再回吐不足為奇。



１９５０╱１９９０年，冷戰年代嚇人，但有巿場，有新產品，收入上升，消費力強，又有

國際貿易，資訊全球「走」，使生產力提升，１９９２╱１９９３年前蘇聯解體，使歐美經濟發

展多了推動力！麥當勞在莫斯科開新店，大受莫斯科人歡迎。可見麥當勞又多了「巿場」。東歐

╱中歐加入歐盟，亦利好不少美國企業。如果中短期有「新蘇聯」形成╱存在，不少美國企業生

意，自然面對收縮的可能。另方面，各國保護科技╱科研再升溫，亦極為不利美國高端科技企業

股了。



軍事方面，美國打仗利好美企業。１９９０年代，美打第一次波斯灣戰役，美國大兵把「

Ｋｍａｒｔ」及「Ｗａｌｍａｒｔ」、可口可樂，甚而「Ｐｌａｙｂｏｙ」等等也帶了去中東戰

場。二戰推動罐口食物！而１９９０年波斯灣打仗，加拿大急運木材去美國再運去中東，當年木

材價格大升也。「Ｋｍａｒｔ」及「Ｗａｌｍａｒｔ」自然受惠了。美大兵上戰場，有點去「戰

場」「旅行」：裝備之多，真誇張，但使美企業大賺也是事實。



軍備方面，少不了坦克車，美Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ的ＭＩＡ１╱ＭＩＡ２主

力戰車為企業賺不少。１９９０年等中東戰役，損失不足５架，但人家的千多架坦克全被擊毁。

軍備╱股巿╱企業關係驚人，因而「打仗」、「地緣」也是股巿自身「有危也有機」的「地緣」

。



Ｇｅｎｅｒａｌ Ｄｙｎａｍｉｃｓ公布２０２１年第四季的業績，收入一百億美元，每股

賺３﹒３９美元。２０２１年全年收入３８０多億美元，每股賺１１﹒５５美元。收入乃歷史新

高，生產不同軍備，ＭＩＡ２坦克訂單不少，例如有客戶單子價值３億多美元。聘請１０萬員工

之多，生產海陸空軍備。不少大中小企業跟Ａｐｐｌｅ找生意，而不少企業也跟Ｇｅｎｅｒａｌ

Ｄｙｎａｍｉｃｓ「一起」生產，因而美國企業╱股巿歷史上與「軍備」╱「地緣」有「千絲

萬縷」的關係：美國企業關聯度甚高。《資深市場人士 黃溢華》



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