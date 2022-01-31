《飛常談－鄧飛》烏克蘭的「偏執型民族心理」

《飛常談》據說古巴前領袖卡斯特羅Ｃａｓｔｒｏ曾經抱怨，冷戰時期的「古巴導彈危機」

，明明以古巴命名，但為甚麼所有人都只關注在危機中較量的美國與蘇聯，卻無人關心古巴本身

！同理，現在俄國與烏克蘭之間的衝突，也有類似的味道，人們只關心普京在想甚麼，北約和歐

盟在想甚麼，拜登在想甚麼。卻很少有人去關心烏克蘭的「瓦西里Ｖａｓｙｌ總統」在想甚麼。



烏克蘭總統當然不是真的叫做「瓦西里」，眾所周知，在他當總統之前，是一個著名的諧星

演員。瓦西里Ｖａｓｙｌ，就是他擔綱主演的政治幽默電視劇「瓦西里的故事」中的主角姓名。

瓦西里本身是一個中學老師，卻陰差陽錯地當選上總統，鬧出一系列政治笑話，這也為身為主角

的他贏盡了名氣，結果「演而優則仕」，真的挾名氣而選上總統。



烏克蘭總統的真實姓名是弗拉基米爾．亞歷山德羅維奇．澤連斯基Ｖｌａｄｉｍｉｒ

Ａｌｅｘａｎｄｒｏｖｉｃｈ Ｚｅｌｅｎｓｋｙ。俄羅斯總統普京的全名則是弗拉基米爾．弗

拉基米羅維奇．普京Ｖｌａｄｉｍｉｒ Ｖｌａｄｉｍｉｒｏｖｉｃｈ Ｐｕｔｉｎ。除了彼此

姓氏不同之外，弗拉基米爾Ｖｌａｄｉｍｉｒ這個名字在俄國、白俄羅斯和烏克蘭這三個同族源

的國家來說，實在普遍得不能再普遍了。兩位目前處於戰爭邊緣的國家領袖，居然是同名的。歷

史上同名的人物，不難找。但彼此對敵卻又同名的，卻很罕見。



之所以同名，歸根結底，是因為俄羅斯和烏克蘭本來就是同宗同源，都是源自古代的羅斯人

Ｒｕｓｓ。烏克蘭首都基輔Ｋｉｅｖ更是共同祖先羅斯人最古老的政治經濟文化中心，說是俄羅

斯人和烏克蘭人共同的精神故鄉，也不為過，直到被成吉思汗的長孫拔都大汗率領蒙古大軍攻破

和屠城，這份慘痛的歷史經歷至今仍是兩國人民心中共同的記憶。去年６月，普京作了一篇名為

《論俄羅斯和烏克蘭的歷史統一》的深情演說。他的重點並不是強調要重新合併兩國，他要強調

的是兩國之間的相同族源，是不應因為事實發生過的矛盾衝突而被徹底否定。兩國之間的撕裂，

更多是由外部勢力所刻意挑撥離間和強化對立的。這些外部勢力從蒙古拔都大汗Ｂａｔｕ

Ｋｈａｎ開始，一直到近現代的西方反俄國家，以及順從它們的當代烏克蘭右翼勢力。



然而，這種普京稱呼的「右翼勢力」，卻自２０１４年推翻親俄總統之後，就成為社會主流

。任憑普京和俄國人再怎麼苦口婆心，訴諸彼此同族的民族情感，烏克蘭似乎仍然陷入了一種「

偏執型民族愛恨心理」：不否定俄羅斯與烏克蘭是同族的，卻不顧一切唾棄和仇視俄羅斯；西方

國家何曾靠得住過，卻堅定而固執地一面倒向歐盟和北約。英美軍方和情報單位總是誇大俄國的

網絡心理戰、認知作戰Ｃｏｇｎｉｔｉｖｅ Ｗａｒｆａｒｅ怎麼強大，但事實證明，俄國的對

烏克蘭宣傳從來沒有改變這種「偏執型民族心理」，頂多只是用黑客手段摧毀烏克蘭的政府和軍

方網路通訊而已。根據近日ＢＢＣ的報導，俄國這種網絡攻擊的確非常猛烈，烏克蘭的網絡通訊

幾近崩潰，但這反過來更加激發烏克蘭人的憎惡感。



從１９９１年蘇聯瓦解、俄羅斯和烏克蘭各自獨立算起，到今天已經三十年了，也就是說已

經有超過一代人的烏克蘭新生代，是沒有生活在蘇聯這個「俄烏大一統」環境中，是沒有受過俄

烏兩國本同源的民族歷史文化薰陶，是反過來在「?俄入歐」的社會氛圍中長大的。２０１４年

被推翻的親俄總統，是完全在蘇聯時代受教育和工作成長的，他本人甚至擁有俄羅斯國籍。但今

天的「瓦西里」總統是七十後，蘇聯瓦解時才十三歲！所謂俄羅斯同源，只不過是遙遠的歷史「

想像」；所謂蘇聯這個曾經的大家庭，現在課本裏有的只是１９２０－４０年代蘇俄革命與內戰

的殘酷殺戮、強行徵糧帶來的飢荒餓死，以及肅反運動的濫殺無辜。抗擊納粹德國入侵的衛國戰

爭，已經不再是同仇敵愾的壯烈，今天的右翼勢力反而高舉當年投靠德國人的烏克蘭偽軍的紅黑

旗幟，殺向東部親俄的頓巴斯地區！



《全國港澳研究會理事﹐香港將軍澳香島中學校長及香港教育工作者聯會副主席 鄧飛》



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