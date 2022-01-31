《容我世說－張翠容》從冬奧看中國和波蘭關係

《容我世說》當歐盟大國和應美國抵制北京冬奧，不派領導層出席之際，同為歐盟成員國的

波蘭卻宣布總統杜達將親自前往北京為其運動員打氣，並辯稱波蘭是一個主權國家，可以決定自

己的對華政策。波蘭是美國的盟友，但波蘭與中國的關係也非常友好。如繼續僅僅為了取悅美國

人而批評中國，已不再符合波蘭的國家利益云云。波蘭總統府這樣一說，強化了她在歐盟眼中作

為「壞孩子」的形象。



２０１８年，這個「壞孩子」由於堅持對司法體系進行全面改革，以便政府對獨立機構加強

管控，尤其是公共媒體和司法機構，歐盟和不少國際機構認為這一司法改革損害了司法獨立和法

治，有違歐盟的核心價值，正式開啟對波蘭「史無前例」的審查，差點兒被踢出歐盟。這風波都

與民粹總統杜達有關，他是「法律與公正黨」內年輕保守派力量的代表，信奉社會保守主義，捍

衛傳統家庭價值觀，反對墮胎和同性戀；他支持國家福利、司法改革和對媒體加強控制。



再加上不滿歐盟對中東和阿富汗難民的處理問題，杜達早與歐盟不咬弦，今次他不跟大隊對

冬奧進行外交抵制，似乎可以理解，更何況杜達曾表示希望透過中國的「一帶一路」來突顯波蘭

在歐洲地區的優勢，並為波蘭產品帶來更大的市場，以振興正在下滑的國家經濟。



年前我在華沙的旅館，碰上一位來自鄭州的年輕人，二十歲，正在波蘭某大學唸經濟學。我

問他為何選擇波蘭？因鄭州有火車直通波蘭，我「哦」了一聲，真不知呢！後來再認識另一位在

波蘭留學的內地生，他告訴我成都也已開通往波蘭的貨運火車，很快有客運，成都並將是中國通

往歐洲的大站。



中國近年無疑積極推動與中東歐的經貿關係，特別在２００７年至２００９年期間由美國所

引起的全球金融海嘯，波及到歐洲爆發歐債危機，中東歐國家在經濟上對倚靠美歐國家失去信心

，因而轉向展示出經濟實力的中國，中國借勢在２０１２年成立中東歐「１６＋１」的合作機制

（指中東歐十六國加上中國），２０１９年希臘的加入，使得該合作機制升級為「１７＋１」。



可是，波蘭也不是一面倒向北京，杜達不時批評１７＋１機制成果未如理想，並指中東歐國

家與北京的貿易存在互惠互利「不足」的情況。另方面，波蘭跟美國仍然保持緊密關係，又容許

美國在其國境內建導彈防禦基地。由於得依靠美國和北約的軍事實力來對抗來自俄羅斯的威脅，

前年便跟著美國打擊中國電訊企業華為在波蘭發展５Ｇ的市場地位，而且更發生華為駐波蘭銷售

總經理王偉晶被指控捲入間諜活動，令中國十分不滿。



就此新聞事件，內地媒體很愛用的一張照片，便是習近平手捧波蘭蘋果，狀甚享受地與在旁

的官員交談。波蘭的確盛產蘋果，近年該國積極把蘋果產品推入中國內地，還有肉食，波蘭的豬

牛家禽乃是全天然豢養，可謂是頂級靚肉，波蘭肉食商看準中國龐大的中產階級崛起，講究飲食

質素，加上「一帶一路」，正準備大展拳腳之際，奈何中美科技戰消煙波及波蘭，這對中波關係

不無影響。



今次杜達卻又力排歐美壓力，高規格地迎接北京冬奧，看來有安撫北京之意，畢竟這是屬於

全球的體育盛事，他有站得住的理由向歐美說不，另方面，波蘭亦有需要在歐美之外尋找另一市

場，俄國不行，那便只有中國了。但中國也得明白，單靠經濟建立的關係是脆弱的。而波蘭經常

游走於反覆的立場，從歷史上看，該國的確是個矛盾綜合體。



《資深新聞工作者╱戰地記者 張翠容》



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