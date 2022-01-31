【新冠肺炎】北京新增３例本土確診，１９例境外輸入無症狀感染者

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３１日北京專電》北京通報，１月３０日新增３例本土確診

病例，１９例境外輸入無症狀感染者，治癒出院４例。其中２例病例住在豐台區，１例住在朝陽

區。

此外，北京市紀委監委３０日發布關於對冷鏈傳播疫情問題相關單位和人員追責問責情況的

通報。通報稱，近日來，由進口冷鏈傳播擴散的新冠肺炎疫情給首都疫情防控工作造成嚴重影響

。經查，楊某波違法經營、涉嫌妨害傳染病防治罪，已被公安機關立案偵查。楊某波將此次疫情

涉及的進口冷凍海鮮，違規存放於房山區的北京融清聚源商貿有限公司冷庫和豐台區的北京市南

三環玉泉營果蔬批發中心冷庫。

玉泉營果蔬批發中心作為冷庫所有權人，對冷庫一租了之，經營和監管不到位；北京市供銷

合作總社及其下屬京農集團作為玉泉營果蔬批發中心的上級單位，在疫情防控期間對有冷鏈業務

的玉泉營果蔬批發中心沒有深入開展監督檢查，存在監管漏洞。首農食品集團及其下屬東方供應

鏈公司對西南郊園區疫情防控工作領導不力，管理不規範，導致園區內疫情擴散。京農集團紀委

、東方供應鏈公司紀委履行監督責任不到位。市區兩級市場監管部門履行監管責任不到位，未及

時發現楊某波經營中的違法行為。房山區、豐台區相關單位部門履行防疫職責不到位。上述單位

及相關人員均應承擔相應責任。

