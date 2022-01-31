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31/01/2022 10:02

【聚焦數據】去年人幣貸款餘額增１１﹒６％，房產貸款增速回落

　　《經濟通通訊社３１日專訊》人民銀行昨日（３０日）發布去年度金融機構貸款投向統計報
告，去年年末，金融機構人民幣各項貸款餘額達１９２﹒６９萬億元（人民幣．下同），按年增
長１１﹒６％；全年人民幣貸款增加１９﹒９５萬億元，按年增加３１５０億元。
　　去年房地產行業面臨困局備受壓力，房地產貸款增長創下新低。據人行公佈，２０２１年末
人民幣房地產貸款餘額５２﹒１７萬億元，同比增長７﹒９％，按年減少３﹒７個百分點；全年
增加３﹒８１萬億元，佔同期各項貸款增量的１９﹒１％，較上年全年水平低７﹒２個百分點。
房地產開發貸款去年底餘額１２﹒０１萬億元，按年增長０﹒９％，增速按年大跌５﹒２個百分
點，增長是人行自２００９年對外公布數據以來最低。
　　但綠色貸款持續高速增長，２０２１年末，本外幣綠色貸款餘額１５﹒９萬億元，按年增長
３３％，比上年末高１２﹒７個百分點，高於各項貸款增速２１﹒７個百分點，全年增加
３﹒８６萬億元。其中，投向具有直接和間接碳減排效益項目的貸款分別為７﹒３萬億和
３﹒３６萬億元，合計佔綠色貸款的６７％。（ｄｗ）

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