【重拳監管】內地加強醫藥業反不正當競爭執法、短缺藥品等反壟斷

《經濟通通訊社３１日專訊》工信部和國家藥品監督管理局等九部門日前印發「十四五」醫

藥工業發展規劃稱，規範市場競爭秩序，加強反不正當競爭執法，堅決查處醫藥領域商業賄賂等

不正當競爭行為。加強短缺藥品、原料藥領域反壟斷執法，制定實施原料藥領域反壟斷指南，依

法查處壟斷協議、濫用市場支配地位等違法行為。

工信部稱，要大力推動創新產品研發，緊盯新靶點、新機製藥物開展研發佈局，積極引領創

新；持續推進醫保目錄動態調整和准入談判，健全新藥價格形成機制。

最新規劃目標是，到２０２５年營業收入、利潤總額年均增速保持在８％以上，增加值佔全

部工業的比重提高到５％左右；產業鏈供應鏈穩定可控，一批產業化關鍵共性技術取得突破。同

時，供應保障能力持續增強，重大疾病防治藥品、疫苗、防護物資和診療設備供應充足；基本藥

物、小品種藥、易短缺藥品供應穩定。到２０３５年創新驅動發展格局全面形成，原創新藥和「

領跑」產品增多，成為世界醫藥創新重要源頭。

「十三五」期間中國規模以上醫藥工業增加值年均增長９﹒５％，佔全部工業增加值的比重

從３﹒０％提高至３﹒９％；規模以上企業營業收入、利潤總額年均增長９﹒９％和１３﹒８％

。（ｊｔ）

