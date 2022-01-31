【聚焦數據】去年中國服務貿易逆差下降６９﹒５％，創十年最低

《經濟通通訊社３１日專訊》商務部發布數據，２０２１年，中國服務貿易持續快速增長，

全年服務進出口總額達５２９８２﹒７億元（人民幣．下同），同比增長１６﹒１％。其中，服

務出口２５４３５億元，增長３１﹒４％；進口２７５４７﹒７億元，增長４﹒８％。

疫情以來，中國服務貿易出口持續快於進口，２０２１年全年服務出口增幅大於進口

２６﹒６個百分點，帶動服務貿易逆差下降６９﹒５％至２１１２﹒８億元，同比減少

４８１６﹒５億元，為２０１１年以來的最低值。

商務部服貿司負責人表示，去年中國服務貿易呈現三個特點：知識密集型服務貿易穩定增長

；運輸服務進出口大幅增長；旅行服務進出口繼續下降。



＊知識密集型服務貿易保持兩位數的增長＊



２０２１年知識密集型服務進出口２３２５８﹒９億元，增長１４﹒４％。其中，知識密集

型服務出口１２６２３﹒９億元，增長１８％；出口增長較快的領域是個人文化和娛樂服務，知

識產權使用費，電信計算機和信息服務，分別增長３５％、２６﹒９％、２２﹒３％。

知識密集型服務進口１０６３５億元，增長１０﹒４％；進口增長較快的領域是金融服務和

保險服務，增速達５７﹒５％和２１﹒５％。

商務部發言人束珏婷此前表示，知識密集型服務貿易保持穩定增長，主要原因為一是國際競

爭力明顯提升。二是數字技術快速發展催生了大量數字化需求。三是服務貿易領域深化改革擴大

開放為發展注入了新動力。



＊運輸服務成增長最快的領域＊



新冠肺炎疫情對旅行服務進出口的負面影響仍在持續。２０２１年，中國旅行服務進出口

７８９７﹒６億元，下降２２﹒５％，其中出口下降３５﹒７％，進口下降２０﹒９％。

２０２１年運輸服務伴隨貨物貿易的高速發展而大幅增長。去年運輸服務進出口

１６８２１﹒５億元，增長６１﹒２％。其中運輸服務出口８２０５﹒５億元，增長

１１０﹒２％，運輸服務進口８６１６億元，增長３１﹒９％，成為服務貿易十二大領域中增長

最快的領域。（ｊｔ）

