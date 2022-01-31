【數據解讀】統計局：１月製造業需求續放緩，價格指數重回擴張

《經濟通通訊社４日專訊》內地１月製造業ＰＭＩ擴張步伐有所放緩，尤其中小企業經營壓

力持續加大。國家統計局上日（３０日）公布，１月官方製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）報

５０﹒１％，較上月回落０﹒２個百分點，高於臨界點及市場預期的５０％。統計局服務業調查

中心高級統計師趙慶河解讀指，１月份，部分製造行業進入傳統生產淡季，加之近期市場需求放

緩，製造業擴張力度有所減弱。



＊新訂單指數於臨界點下續降至４９﹒３％＊



１月生產指數為５０﹒９％，連續三個月高於臨界點，但比上月下降０﹒５個百分點，製造

業生產擴張步伐有所放慢。從行業情況看，食品及酒飲料精製茶、造紙印刷及文教體美娛用品等

與春節假日消費相關的行業生產指數高於５２﹒０％，生產保持較快增長。同時，為滿足近期生

產需要，節前企業積極備貨，採購量指數繼續高於臨界點，尤其是黑色金屬冶煉及壓延加工、有

色金屬冶煉及壓延加工等行業采購量指數和原材料庫存指數均升至擴張區間，企業採購力度明顯

加大，主要原材料庫存量較上月上升。

當月新訂單指數為４９﹒３％，比上月下降０﹒４個百分點，繼續位於收縮區間，製造業市

場需求持續偏弱。從行業情況看，紡織、化學纖維及橡膠塑料製品、專用設備等行業新訂單指數

低於４６﹒０％，連續位於收縮區間，行業增長動能不足；但食品及酒飲料精製茶、醫藥等行業

繼續處於擴張區間，高於製造業總體，行業市場需求保持上升。



＊小型企業ＰＭＩ降至近期低點＊



價格指數同步回升。１月主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為５６﹒４％和

５０﹒９％，高於上月８﹒３和５﹒４個百分點，重回擴張區間，製造業市場價格總體水平較上

月上漲。從行業情況看，石油煤炭及其他燃料加工、有色金屬冶煉及壓延加工等行業兩個價格指

數均升至６０﹒０％以上高位區間，相關行業原材料采購價格和產品銷售價格明顯上漲。

當月，大型企業ＰＭＩ為５１﹒６％，高於上月０﹒３個百分點，景氣水平連續兩個月回升

；中型企業ＰＭＩ為５０﹒５％，低於上月０﹒８個百分點，仍高於臨界點，繼續保持擴張；小

型企業ＰＭＩ為４６﹒０％，低於上月０﹒５個百分點，降至近期低點，顯示小型企業生產經營

壓力較大，發展態勢持續偏弱。生產經營活動預期指數為５７﹒５％，高於上月３﹒２個百分點

，製造業企業信心有所回升。（ｗｌ）

