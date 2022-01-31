【數據解讀】統計局：１月服務業恢復放緩，各行業走勢呈明顯差異

《經濟通通訊社４日專訊》統計局服務業調查中心高級統計師趙慶河表示，１月份，非製造

業商務活動指數為５１﹒１％，比上月下降１﹒６個百分點，高於臨界點，非製造業總體繼續保

持擴張，但步伐有所放慢。

服務業恢復有所放緩。近期，國內疫情散發波及省份較多，服務業商務活動指數降至

５０﹒３％，低於上月１﹒７個百分點，為近５個月低點。從行業情況看，各行業走勢呈現明顯

差異。其中，貨幣金融服務商務活動指數位於６０﹒０％以上高位景氣區間，近期降準、降息等

一系列支持實體經濟發展的貨幣政策落地實施，相關金融機構業務總量較快增長；零售業商務活

動指數較上月上升５﹒５個百分點至擴張區間，假日消費帶動效應較為明顯。

同時，受疫情反復等影響，鐵路運輸、道路運輸、水上運輸、郵政等行業商務活動指數降至

臨界點以下，行業景氣水平回落；涉及接觸性消費的住宿、居民服務等行業商務活動指數位於

４５﹒０％以下低位區間，表明在居民消費意願減弱影響下行業業務量減少。從市場需求看，服

務業新訂單指數為４６﹒８％，比上月下降１﹒４個百分點，反映近期服務業市場需求偏弱。

建築業景氣季節性回落。受雨雪天氣及春節臨近工人陸續返鄉等影響，建築業施工進度繼續

放緩。建築業商務活動指數為５５﹒４％，比上月下降０﹒９個百分點；從業人員指數為

４９﹒２％，降至臨界點以下。從市場預期看，業務活動預期指數為６４﹒４％，較上月有明顯

回升，表明建築業企業對節後生產經營預期較為樂觀。（ｗｌ）

