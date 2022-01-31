【聚焦人幣】中央結算：截至去年末境外機構托管總量增２７﹒７％

《經濟通通訊社３１日專訊》中央結算公司中債研發中心２９日最新發布的２０２１年１２

月債券市場分析報告顯示，交易結算方面，２０２１年１２月，中央結算公司辦理交易結算

１０９﹒０４萬億元（人民幣．下同），同比增長２３﹒６％。其中，現券交易結算量為

１４﹒５２萬億元，回購交易結算量為９３﹒５４萬億元。現券結算量最大的三類機構為商業銀

行、證券公司和非法人產品，結算量分別為１３﹒８６萬億元、９﹒６３萬億元、４﹒２４萬億

元。

截至２０２１年１２月末，中央結算公司托管總量為８７﹒２０萬億元，同比增長

１３﹒０４％。其中，境外機構在中央結算公司的托管量為３﹒６８萬億元，同比增長

２７﹒６８％，環比增持７８７億元。境外機構通過「全球通」直投持債佔比為７５﹒０４％。

境外機構持有量較大的券種是國債和政策性銀行債，持有量分別為２﹒４５萬億元和１﹒０８萬

億元。

２０２１年１２月，中央結算公司登記發行債券１﹒７５萬億元，發行量前三大券種分別是

國債、地方政府債和商業銀行債券。其中，國債登記發行７６４９﹒３０億元，佔比為

４３﹒７５％；地方政府債登記發行３１７８﹒９７億元，佔比為１８﹒１８％；商業銀行債券

登記發行２７７７﹒２０億元，佔比為１５﹒８８％。（ｗｌ）

