  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

31/01/2022 10:51

【內房困局】陽光城利息展期議案未獲通過，仍致力寬限期內償還

　　《經濟通通訊社３１日專訊》陷入債務違約危機的內房陽光城（深：０００６７１）周六
（２９日）公告稱，因發行人近期償債資金籌措壓力較大，「２１陽光城ＭＴＮ００１」於１月
２６日召開持有人會議，未能通過利息展期的議案。截至１月２９日日終，發行人未能按照約定
籌措足額償付資金，本期中票不能按期償付利息。該公司並定於２月８日召開此期中票的第二次
持有人會議。
　　該期中票發行日期２０２１年１月２８日，期限２＋２年，票面利率６﹒９２％，發行規模
５﹒８億元（人民幣．下同），應付息金額４０１３﹒６萬元。本期中票設置了五個工作日的寬
限期，若發行人在該期限內對應付利息進行了足額償還，則不構成發行人在本期中票項下的違約
。公告稱，將積極採取多種措施籌措資金，努力爭取在寬限期內向持有人支付本期中期票據的利
息。
　　根據陽光城此前召開的第一次持有人會議，當時制定的延期付息議案為：將本次付息日展期
一年至２０２３年１月２９日。展期期間，「２１陽光城ＭＴＮ００１」票面利率保持不變，繼
續按照６﹒９２％計算利息，展期支付的利息不計算孳息。上述事項的調整，不觸發本期債券相
關違約責任。
　　此外，陽光城上周五（２８日）發布業績預告顯示，料２０２１年淨虧損４５－５８億元，
上年同期為盈利５２﹒８億元。業績下滑因公司基於謹慎性原則計提存貨跌價準備；行業信用風
險事件頻發，公司再融資受阻；房地產業務結算規模下降等。（ｗｌ）

【限時優惠】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務，加送$50禮券！ ► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事31/01/2022
【牛年不牛】A股劇震造就最差牛年　美儲收水落入虎口
大行報告31/01/2022
【大行炒D乜】匯證、富瑞、招商國際點睇內房股　一click就知道
開市Good Morning31/01/2022
股領袖料電力股最壞時間已過　新能源股首選龍源電力
財經熱話31/01/2022
【陶觀天下】聯儲強硬市場驚恐　銀行放水增長有望
財經熱話31/01/2022
【虛幣世界】因新年節日臨近，亞洲加密貨幣普遍企穩
財經熱話28/01/2022
《嚟緊炒D乜》毛利率年年升　染藍黑馬中國飛鶴準備起飛
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【限時優惠$88/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務　加送超市$50禮券

【投資首選】etnet 港股資訊，全港最齊！

【訂閱有賞】訂閱etnet YouTube Channel 即賞etnet筆記本及2022年年曆卡

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金