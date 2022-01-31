【內房困局】陽光城利息展期議案未獲通過，仍致力寬限期內償還

《經濟通通訊社３１日專訊》陷入債務違約危機的內房陽光城（深：０００６７１）周六

（２９日）公告稱，因發行人近期償債資金籌措壓力較大，「２１陽光城ＭＴＮ００１」於１月

２６日召開持有人會議，未能通過利息展期的議案。截至１月２９日日終，發行人未能按照約定

籌措足額償付資金，本期中票不能按期償付利息。該公司並定於２月８日召開此期中票的第二次

持有人會議。

該期中票發行日期２０２１年１月２８日，期限２＋２年，票面利率６﹒９２％，發行規模

５﹒８億元（人民幣．下同），應付息金額４０１３﹒６萬元。本期中票設置了五個工作日的寬

限期，若發行人在該期限內對應付利息進行了足額償還，則不構成發行人在本期中票項下的違約

。公告稱，將積極採取多種措施籌措資金，努力爭取在寬限期內向持有人支付本期中期票據的利

息。

根據陽光城此前召開的第一次持有人會議，當時制定的延期付息議案為：將本次付息日展期

一年至２０２３年１月２９日。展期期間，「２１陽光城ＭＴＮ００１」票面利率保持不變，繼

續按照６﹒９２％計算利息，展期支付的利息不計算孳息。上述事項的調整，不觸發本期債券相

關違約責任。

此外，陽光城上周五（２８日）發布業績預告顯示，料２０２１年淨虧損４５－５８億元，

上年同期為盈利５２﹒８億元。業績下滑因公司基於謹慎性原則計提存貨跌價準備；行業信用風

險事件頻發，公司再融資受阻；房地產業務結算規模下降等。（ｗｌ）

