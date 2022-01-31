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31/01/2022 14:33

前中國體操王子李寧參與發起的ＳＰＡＣ，向香港聯交所申請上市

　　《經濟通通訊社３１日專訊》由前中國體操王子、李寧（０２３３１）執行主席兼聯席行政
總裁李寧參與發起的特殊目的收購公司（ＳＰＡＣ）－－Ｔｒｉｎｉｔｙ　
Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ　Ｌｉｍｉｔｅｄ，正式向香港聯交所申請上市。
　　據申請版本上市文件顯示，Ｔｒｉｎｉｔｙ的發起人李寧、ＬｉｏｎＲｏｃｋ及
Ａｓｔｒａｐｔｏ分別實益擁有已發行的所有Ｂ類股份３３％、４２％及２５％。李寧同時是非
凡中國（０８０３２）的控股股東及公司主席。
　　ＬｉｏｎＲｏｃｋ為萊恩資本的普通合夥集團公司，萊恩資本是由ＬｉｏｎＲｏｃｋ唯一股
東蔣家強（聯席首席執行官及首席財務官兼執行董事之一）於２０１１年創立的私募股權公司。
而Ａｓｔｒａｐｔｏ是一家新成立的私募股權公司，計劃專注投資大中華區及北亞的成長型公司
，其管理合夥人及Ａｓｔｒａｐｔｏ所持有第９類（提供資產管理）牌照的兩名負責人員之一為
周之揚。
　　香港交易所（００３８８）去年１２月落實推出全新ＳＰＡＣ上市機制，並自今年１月１日
起接受申請。ＳＰＡＣ是一種空殼公司，上市籌集資金的目的是為了上市後一段預設期限內收購
目標公司（ＳＰＡＣ併購目標）的業務（ＳＰＡＣ併購交易）。（ｊｔ）

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