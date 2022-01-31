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31/01/2022 11:23

【內房困局】首創集團擬悉數轉讓合營房企股權，底價近８﹒３億元

　　《經濟通通訊社３１日專訊》內房日子難捱，連地方國資委下屬綜合性企業都要賣資產求生
，以免夜長夢多。北京產權交易所周日（３０日）刊登的信息顯示，主攻環保產業的北京首都創
業集團有限公司掛牌轉讓所持有的北京首創陽光房地產有限責任公司４６﹒４８６％股權，轉讓
底價接近８﹒２７億元（人民幣．下同）。
　　公告並顯示，首創陽光地產２０２１年營業收入２６６﹒８９萬元，營業虧損
２３１９﹒４４萬元，淨虧損２１９６﹒０４萬元。此前的２０２０年營業收入２﹒５８億元，
營業利潤１﹒３６億元、淨利潤９９２５﹒３９萬元。截至２０２１年１２月３１日，首創陽光
地產資產總計約１１﹒２３億元，負債總計３﹒５６億元。
　　北京嘉銘盈科投資管理有限公司持有陽光地產其餘的５３﹒５１４％股權。
　　資料顯示，北京首都創業集團是北京市國資委下屬的國有獨資企業，組建於１９９５年。目
前首創集團的主要支柱業務為環保產業、基礎設施、房地產和金融服務，旗下擁有首創環保
（滬：６００００８）、首創環境（０３９８９）等上市公司，其中曾在港股上市的首創置業已
於去年中被集團私有化。（ｗｌ）

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