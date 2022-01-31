【中概焦點】貝殼找房完成內部調查，重申渾水指控無事實依據

《經濟通通訊社３１日專訊》美國沽空機構渾水（Ｍｕｄｄｙ Ｗａｔｅｒｓ）上月狙擊中

國房地產中介巨頭貝殼找房後，該公司隨即啟動內部審查。根據上周五（２８日）最新發布的公

告，貝殼找房內部對混水做空報告的調查已實質性完成。審計委員會得出結論，渾水報告中的相

關指控沒有事實依據。貝殼找房於美股上周五收漲２﹒２％，報１８﹒９３美元，股價與渾水發

布沽空報告當天收盤價差別不大。

渾水的報告質疑貝殼找房誇大收入及業務量。報告指出，貝殼２０２１年第二季度至第三季

度的新房總交易額（ＧＴＶ）被誇大了１２６％，由此產生的傭金收入也誇大了約７７％－

９６％。另外，渾水質疑貝殼存在大量存在「幽靈店」和註冊成不同分店但實則在同一辦公地的

「克隆店」，並以此來虛報門店數量。第三，渾水認為貝殼找房虛增經紀人數，貝殼聲稱上海擁

有２﹒１萬個經紀人，但渾水公司在工商查詢顯示只有９９９８個。

根據貝殼找房去年１１月公布的三季度數據，期內調整後淨虧損８﹒８８億元人民幣，預計

第四季度淨營收同比降約３１﹒６－３６％，反映了行業所面臨的宏觀環境挑戰。在中國加強房

地產及互聯網平台監管背景下，貝殼股價已較去年高點７９﹒４美元跌去七成六。（ｗｌ）

