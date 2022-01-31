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31/01/2022 14:01

【大國博弈】秦剛：若美國鼓勵台灣獨立，中美兩國或發生軍事衝突

　　《經濟通通訊社３１日專訊》中國駐美國大使秦剛在上周五（２８日）接受美國全國公共廣
播電台（ＮＰＲ）採訪時談及中美關係，強調美國不能夠指望按自己的設想改變中國，形容想要
改變中國的想法，從一開始就是幻想。中國人包括領導人都認為，美國是世上最重要國家之一，
中方亦無意改變或取代美國。
　　值得關注的是，在談到台灣問題時，秦剛指出，中國將實行民主制度的台灣視為其領土神聖
不可分割的一部分，亦從未放棄使用武力以確保最終實現統一。他強調，台灣問題是中美之間最
大的火藥桶，如果美國鼓勵台灣獨立，中美兩國可能會發生軍事衝突。
　　美國國務院向《路透》回應置評請求時表示，美國仍致力於「一個中國」的政策，以及美國
《與台灣關係法》中的承諾。國防部一位發言人稱，美方將繼續協助台灣保持足夠的自衛能力，
同時也將保持我們自己抵制任何可能危及台灣人民安全的武力使用的能力。
　　在秦剛接受美國媒體採訪前一天，中國國務委員兼外交部長王毅應約同美國國務卿布林肯通
電話。據《新華社》引述王毅表示，近期美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜
登總統去年１１月與中國國家主席通電話時的表態真正落到實處。美方應當停止干擾北京冬奧會
，停止在台灣問題上玩火打牌，停止打造各種反華遏華「小圈子」。（ｗｌ）

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