《融天納地－溫天納》從最新宏觀形勢尋找增長方向

《融天納地》去年全年規模以上工業企業利潤總額累計同比３４﹒３％，較前年同期增

３９﹒８％，兩年復合增長速度１８﹒２％（前值１８﹒９％）；１２月單月規上工業企業利潤

同比增長速度４﹒２％（前值９﹒０％）。從核心數據可見，上游擠壓下游、國企擠壓私人企業

均連續兩個月得以緩解，上游價格回落是主要原因因。展望虎年，企業盈利受兩主軸所影響，首

先、上游向中下游傳導，其次、外需動力轉為內需下的基建、地產等穩增長鏈條。



首先、估計今年「上游盈利佔比下降、中下游改善」為基礎判斷，其中：盈利相對確定改善

的行業包括農林牧漁、汽車製造、紡織服裝、有色冶煉、電力熱力等。相反，盈利相對確定回落

的行業包括煤炭採選、油氣開採、燃料加工、化工化纖製造、電氣機械等。



其次、外需動力轉內需，基建等穩增長範疇的盈利較有機會呈現明顯改善。在外需方面，今

年出口較大機會回落，外需對營收和盈利的支撐亦將弱化。在內需方面，今年政策將全力穩增長

，鬆地產、擴基建是主軸，繼續提示基建有望超預期高增長至８％左右，甚至更高，結構上新舊

基建將共同發力，鋼鐵、有色、玻璃等舊基建相關行業的盈利韌性有望增強，光伏設備、５Ｇ基

站等新基建相關行業的盈利彈性將有望提升。



在此恭祝經濟通讀者新年進步、身體健康、萬事如意、財源廣進！《資深投資銀行家、中國

人民大學講座教授 溫天納》



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