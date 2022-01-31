《匯市一周－徐惠芳》觀望各國央行議息，外幣回軟，美元強勢

《匯市一周》市場等待美國非農就業報告，多國央行議息以及全球主要產油國，將舉行部長

級會議。市場預期，美聯儲年內將加息５次，在美國１２月ＰＣＥ通脹指數按年增長４﹒９％，

創４０年來的最大增幅後，就業數據很關鍵。



本周關注，英國央行、歐洲央行及澳洲聯儲利率會議，市場普遍預期，英國央行將在２月３

日的議息會議上加息２５個基點至０﹒５％，這將為英國央行展開縮表序幕。周四歐洲央行預期

將繼續維持鴿派立場，當地勞動力市場遠未達到充分就業，工資水平維持震盪，預示通脹難以持

久。



大幅加息的前景，已導致全球資產出現重大重置，市場不知道通脹真正見頂的確切時間。市

場樂觀認為，通脹將在年中回落，但通脹可能會加劇，並導致美聯儲採取更激進的行動。



美聯儲將基準利率維持在０％至０﹒２５％不變，符合市場預期，將超額準備金利率

（ＩＯＥＲ）維持在０﹒１５％不變，每月資產購買規模將減少３００億美元，在３月初結束。

美聯儲強調，很快就會適當地提高聯邦基金利率。美匯指數現時收在９７﹒１６水平，趨勢往上

，下方支持９６﹒５５、９６﹒００、９５﹒４０。



加拿大央行維持利率在０﹒２５％不變，加拿大央行宣布，很快就會開始上調處於紀錄低點

的利率，以抗擊通脹，加拿大經濟不再需要幫助來應對新冠疫情的影響。央行將利率維持不變，

原本利率期貨市場預期，加拿大是次加息機會達七成。美元兌加元現時在１﹒２７３３水平，趨

勢往上，下方支持１﹒２６８０、１﹒２６２０，上方阻力１﹒２７８５、１﹒２８３５。



英國首相約翰遜的命運未有定案，有關部門調查他和手下違反防疫規定舉辦派對的指控。英

國公布，１２月政府收支短差錄得１８１﹒２５億英鎊；１２月公共部門淨借款為１６０﹒８億

英鎊。英鎊現時在１﹒３４１０水平，趨勢往下，上方阻力１﹒３４６０、１﹒３５７５、

１﹒３６４０。《國泰君安財富管理投資顧問 徐惠芳》



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