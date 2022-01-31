【新冠肺炎】回港易與來港易計劃今起恢復由珠海免檢疫入境

《經濟通通訊社３１日專訊》香港政府昨（３０日）公布，回港易、來港易計劃今日（３１

日）起恢復由珠海免檢疫入境。

政府指，因珠海市香洲區已不再列於「回港易及來港易計劃不適用風險地區」名單，周一起

符合條件的人從珠海口岸經港珠澳大橋入境本港時，可獲豁免強制檢疫，但須在指定日子接受檢

測。而網上預約系統將在周一凌晨零時起，恢復接受預約。（ｃｌ）

