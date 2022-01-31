【新冠肺炎】葵涌石籬二邨石華樓圍封強檢，發現一宗初陽個案

《經濟通通訊社３１日專訊》因污水樣本驗出對病毒呈陽性反應而須圍封強檢的葵涌石籬二

邨石華樓，逾１８００名居民接受檢測，發現一宗初步陽性個案，衞生防護中心會安排跟進；其

餘持陰性檢測結果的住戶可以離開大廈。

至於因住戶確診須圍封強檢的土瓜灣燕安街１８號、２０號及駿發街１７、１９號唐樓早上

解封，５５名住戶接受檢測，無人確診。（ｃｌ）

