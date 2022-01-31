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31/01/2022 09:48

【新冠肺炎】康文署葵涌運動場外判清潔工確診

　　《經濟通通訊社３１日專訊》康樂及文化事務署今日公布，一名於葵涌運動場工作的外判清
潔工人確診新冠毒病。
　　葵涌運動場自１月７日起已暫停開放，該名外判清潔工最近一次上班日期為１月２９日。康
文署表示，會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒葵涌運動場。（ａｃ）

　

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