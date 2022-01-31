【新冠肺炎】康文署葵涌運動場外判清潔工確診

《經濟通通訊社３１日專訊》康樂及文化事務署今日公布，一名於葵涌運動場工作的外判清

潔工人確診新冠毒病。

葵涌運動場自１月７日起已暫停開放，該名外判清潔工最近一次上班日期為１月２９日。康

文署表示，會按衞生防護中心指引，即時安排全面清潔及消毒葵涌運動場。（ａｃ）





