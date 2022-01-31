【香港政情】官員紀律調查結果出爐前，徐英偉突刪社交平台專頁

《經濟通通訊社３１日專訊》「洪門宴」風波，涉及１５名現任及前任官員，政府經過近一

個月的調查，相信有關調查報告今日會公布。民政事務局局長徐英偉因捲入「洪門宴」風波仍未

能復職，昨日（３０日）有消息指，徐英偉已主動遞上辭職信，惟其後再有傳媒引述消息稱，政

府至今並未收到徐的辭職信。不過徐英偉昨夜突然刪除其Ｆａｃｅｂｏｏｋ專頁，似進一步證實

他將退出官場。該專頁最近兩篇帖文，是徐英偉在事發後發表的兩篇道歉聲明。當時他表示，需

要為自己的錯誤行為負責，會汲取教訓，以後不能再犯，亦要加倍努力做好工作，不能辜負大家

的期望。



＊消息指「口供」與司機紀錄不符＊



據了解，被行政長官林鄭月娥兩度公開點名「失望」的民政事務局局長徐英偉，在派對中逗

留時間超過一個小時，期間更無戴口罩，涉嫌觸犯違反防疫規例，他調查期間對於逗留時間的「

口供」亦與司機記錄不符，林鄭認為，情節最為嚴重，並向中央提交了他的調查結果及懲處建議

，獲得中央接納。消息人士表示，徐英偉「落台」已成定局；餘下只有５個月任期的民政事務局

局長一職，預料會由其副手、現正署理局長職位的陳積志接替。

陳積志在「洪門宴」當日亦有赴會，但逗留時間不長，事後亦毋須隔離；他在事件曝光後發

聲明向公眾道歉，稱自己疫情期間敏感度不足，並強調出席時有使用「安心出行」及出示已接種

三針新冠疫苗記錄。



＊發展局政治助理馮英倫被警告＊



消息指，除了徐英偉外，發展局政治助理馮英倫同樣逗留時間長，且無戴口罩，亦會受到懲

處，但因他並非高層官員，只被林鄭訓誡作出警告；至於之前備受外界關注的入境事務處處長區

嘉宏，雖然沒有使用「安心出行」，但因僅在現場停留１５分鐘，且只在餐廳外圍，沒有進入餐

廳範圍，故不會受到處分。（ｈｙ）

