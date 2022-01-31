【香港政情】徐英偉請辭擬今日離任，為失當行為承擔責任

《經濟通通訊社３１日專訊》民政事務局局長徐英偉發聲明稱，今日已向行政長官提出請辭
，並計劃今日離任。
他表示，作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發情況下，未能以身作則，以
防疫為先，於１月３日在出席一場宴會時有失當行為，他應為自己的錯誤承擔責任，決定辭任民
政事務局局長一職。
他感謝能有機會加入政府為香港市民服務，亦感謝行政長官和其他政府同事及各界友好對我
的支持和指導。（ｃｌ）
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