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31/01/2022 15:20

陳榮煉辭任澳門勵駿董事會聯席主席兼行政總裁職務

　　《經濟通通訊社３１日專訊》澳門勵駿（０１６８０）公布，陳榮煉為免分散公司的注意力
及出於公司股東的整體利益已辭去公司執行董事、董事會聯席主席兼行政總裁職務，即日起生效

　　澳門勵駿較早時公布，知悉陳榮煉遭澳門司法警察局逮捕及拘留，鑑於由管理人員團隊經營
，而有關事件與陳榮煉的個人事務有關，與該集團無關，董事會預期有關事件不會對日常經營產
生重大不利影響，將監視及檢討該情況。（ｃｗ）

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