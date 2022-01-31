【企業盈喜】榮暉國際（９９０）料去年賺近１２億元，增１﹒３倍

《經濟通通訊社３１日專訊》榮暉國際（００９９０）公布，預期截至去年１２月３１日止
年度純利可望增長約１﹒３倍，至約１１﹒５億元。
該集團指，純利增長主因受益於內地抗疫成功和經濟復甦，帶動主營業務和利潤增長，以及
金融服務業務分部穩步發展。
該集團預期於３月底前公布業績。（ｗｈ）
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