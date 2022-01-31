【企業盈喜】中遠海運（０２８６６）料去年純利增最多逾２倍

《經濟通通訊社３１日專訊》中遠海運（０２８６６）（滬：６０１８６６）公布，預期截

至去年１２月３１日止年度純利介乎約５８億元至６８億元（人民幣．下同），同比增加３７億

至４７億元，增幅約１﹒７２至２﹒１９倍，而扣除非經常性損益的淨利潤將為４０億至５０億

元，同比增加２０億至３０億元，增幅約１﹒０４至１﹒５５倍。

該集團指，期內完成收購被視為共同控制的的一次業務合併，經擴大集團截至２０２０年

１２月３１日止年度的綜合全面收益表相應調整後，與有關盈利經重列比較後，去年度純利增介

乎１﹒７１至２﹒１８倍，扣除非經常性損益的淨利潤將增加約１﹒０４至１﹒５５倍。

該集團指，純利增加主因受益於內地ＣＯＶＩＤ－１９疫情控制情況良好，外貿形勢較好，

市場對集裝箱的需求急速增加，集裝箱製造板塊量價齊升，集裝箱租賃市場水漲船高，其船舶租

賃業務穩中有升，各業務齊頭並進。此外，該集團指，一間附屬公司的業務合併產生當前期間淨

利潤或淨虧損，以及根據當時全資附屬公司中遠海運租賃完成股權轉讓及引進戰略投資者，該兩

項交易對非經常性損益的總影響約１８億元。（ｗｈ）

