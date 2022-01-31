【企業盈警】華能國電（９０２）料去年盈轉虧最多１１７億人幣

《經濟通通訊社３１日專訊》華能國電（００９０２）（滬：６０００１１）公布，預期截
至去年１２月３１日止年度虧損介乎約９８億至１１７億元（人民幣．下同），２０２０年度純
利約４５﹒６５億元。
該集團指，去年扣除非經常性損益之虧損介乎約１２１億至１４０億元，２０２０年度則錄
淨利潤約４４億元。該集團指，業績預虧主因受外部因素影響，境內燃煤採購價格同比大幅上漲
。（ｗｈ）
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