《日入而息》港股牛年跌２１％，民政局局長徐英偉辭職

《今天重點》

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牛年最後一個交易日，港股升２５２點收爐，二萬四沽壓力大。全年計算，恒指下跌６３７１點

或２１％

林鄭月娥今發表「洪門宴」官員紀律調查結果，批評徐英偉警覺性不足須免職，並口頭警告馮英

倫馮浩賢

民政事務局局長徐英偉發聲明指，今日已向行政長官提出請辭，為在疫情爆發下赴宴的失當行為

，承擔責任，決定辭職

衞生署公布，本港今日新增９２宗新冠肺炎確診個案，其中１２宗輸入，８０宗本地感染，６７

宗與之前個案相關，１３宗源頭不明

由前中國體操王子、李寧（０２３３１）執行主席兼聯席行政總裁李寧參與發起的特殊目的收購

公司（ＳＰＡＣ）－－Ｔｒｉｎｉｔｙ Ａｃｑｕｉｓｉｔｉｏｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍ

ｉｔｅｄ，正式向香港聯交所申請上市

陳榮煉辭任澳門勵駿董事會聯席主席兼行政總裁職務

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《即日市況》

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恒指半日市高收２５２點報２３８０２，科指升１２４點報５４１６

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《美元匯價》

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美匯９６﹒７０附近可小注吸納

歐元最新報１﹒１１７０╱７３，日圓最新報１１５﹒４５╱４８

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《公司業績》

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彭順國際（０６１６３）去年純利增９５％，派末期息１﹒５港仙

東北電氣（０００４２）料去年純利跌最多６９％

網龍（００７７７）宣派特別息每股１﹒４３元

裕勤控股（０２１１０）中期少賺５４％至１０１１﹒６萬元，不派息

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《公司資訊》

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商湯（０００２０）擬以３３﹒２８億元人民幣收購上海徐匯區寫字樓

景業名邦（０２２３１）票據交換要約完成，本金５４０萬美元償付

浙商銀行（０２０１６）斥２３億美元贖回全部永續境外優先股

國際商業結算（００１４７）合營出租數據存儲設備，貸款最多３億元

中基長壽科學（００７６７）終止購城南醫院５５％股權

賢能集團（０１７３０）分拆業務擬新交所凱利板上市

中國寶力科技（００１６４）每股０﹒３５元發新股，籌１０５０萬元

石四藥（０２００５）申請分拆江蘇博生新三板上市獲受理

滙能集團（０１５３９）減排７１４６噸二氧化碳當量，獲認證聲明

匯豐投資１億美元於微軟創辦人蓋茲牽頭的綠色能源項目

小鵬汽車（０９８６８）澄清寧德時代仍為公司核心合作夥伴，否認相關傳聞

瀛海（０８６６８）主席蔡偉振與澳門勵駿（０１６８０）主席陳榮煉被捕，涉不法經營網上賭

博等；陳榮煉辭任澳門勵駿董事會聯席主席兼行政總裁職務

中國投資開發（００２０４）擬發行５億元票據用於投資潛在優質項目等

泰加保險（０６１６１）將未能為於今年３月到期的士保險安排續保

小米（０１８１０）副總裁常程離職，曾與聯想陷競業糾紛

泉峰控股（０２２８５）最高５億元人民幣，認購滬上市泉峰汽車精密Ａ股

國際資源（０１０５１）１﹒５６億元認購基金，投資科技公司

壽康集團（００５７５）尋授權沽澳洲上市勘探商ＤＶＰ股權

中國智能健康（００３４８）斥９６萬元增持歡喜（０１００３）７０萬股

錢唐控股（０１４６６）建議１供１籌３５２０萬元，供股價折讓４％

飛尚無煙煤（０１７３８）訂設備售後租回，利息連費用５５２萬元

前中國體操王子李寧參與發起的ＳＰＡＣ，向香港聯交所申請上市

星展協助河南鐵建投發４億美元綠債，推動綠色低碳轉型發展

阿里（０９９８８）總裁戴珊稱內地欠發達地區電商滲透率仍有很大增長空間

宏基集團控股（０１７１８）陳昆獲委任為集團副總裁

易大宗（０１７３３）每手買賣單位更改為２０００股

佳兆業健康（００８７６）附屬已就三份轉讓協議支付代價，涉１﹒８億元人民幣

大同集團（００５４４）擬每１０股已發行股份合併為１股

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《國企紅籌》

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成都普天（０１２０２）變更會計處理，料影響去年利潤

國電科環（０１２９６）獲持２２％Ｈ股股東承諾支持私有化

越秀地產（００１２３）申請發債，本金最高逾９８億元人民幣

安德利（０２２１８）６８６５萬元回購９６０萬Ｈ股

元征科技（０２４８８）董事長劉新兼任行政總裁，業務發展必要

京東方（００７１０）６﹒４億元建汽車顯示模組製造廠房

灣區發展（００７３７）吳建明獲委任為執行總經理

天保能源（０１６７１）附屬向太原鍋爐集團購買燃氣鍋爐，總代價１８２０萬元人民幣

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《神州民企》

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旭輝（００８８４）承擔５﹒５億元人民幣，夥恒地合營蘇州項目２２％股權

時代中國（０１２３３）回購票據本金額４２７０萬美元，或續回購

傳山東某康養地產國企或成中國奧園（０３３８３）控股股東

金科麗辭任綠城服務（０２８６９）首席財務官及首席運營官

中國燃氣（００３８４）斥資約５４９﹒２萬元回購４１﹒８２萬股股份

祥生控股（０２５９９）財務總監談銘恒辭任，陳國農接任

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《中國要聞》

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１月財新製造業ＰＭＩ降至４９﹒１近兩年低，遜預期

內地１月官方ＰＭＩ回落至５０﹒１％，高於預期

統計局表示１月服務業恢復放緩，各行業走勢呈明顯差異；１月製造業需求續放緩，價格指數重

回擴張

監管予基建ＲＥＩＴｓ稅收優惠，專家料發展潛力巨大

去年中國服務貿易逆差下降６９﹒５％，創十年最低

醫保局表示阿斯利康涉騙保員工已被捕，將開展專項整治

內地開展區塊鏈＋製造等領域試點，京東科技有份參與

去年人幣貸款餘額增１１﹒６％，房產貸款增速回落

人行公開市場農曆新年前七日累計淨投放６０００億元；境內銀行的境外貸款不得用於證券投資

等；去年債券市場發行債券近６２萬億，同比增８％

內地１月地方債發行環比增逾倍，近七成為新增專項債

中證監印發今年立法工作計劃

銀保監表示未設或授權設立Ｐ２Ｐ網貸機構回款渠道

中煤協表示做好一季度煤炭正常生產供應，杜絕炒作煤價

春運節前客流大增４７％，累計發送旅客３﹒８億人次

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《寶島要聞》

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蔡英文發表新春談話，稱會深化各國交流大步走向世界

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《其他消息》

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徐英偉請辭擬今日離任，為失當行為承擔責任

官員紀律調查結果出爐前，徐英偉突刪社交平台專頁

梁君彥稱多名新議員加入，新一屆議會工作將如虎添翼

林鄭發表農曆新年賀詞：香港堅守一國兩制初心

林鄭表示徐英偉違反抗疫規定令人失望，已接受其呈辭；１５名官員

與洪為民有工作關係，１２人毋須紀律跟進；徐英偉警覺性不足須免

職，口頭警告馮英倫馮浩賢

葉國謙及鄧家彪尊重徐英偉辭職決定，譚志源感到遺憾

李慧琼稱尊重徐英偉辭職決定，問責官員要敢於承擔

許正宇對香港國金地位有信心，再派消費券需通盤考慮

陳茂波稱編製財政預算案需穩慎平衡及長短兼備



賀一誠周四起赴京出席北京冬奧會開幕式；賀一誠發表新春獻詞，將

做好經濟復甦與疫情防控工作

中原十大屋苑周末成交１２宗，按周升３３％創五周高

保監局譴責富衛前身保險公司違反洗錢條例，罰款７００萬元

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《內房困局》

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廣東表示堅決處置地產項目逾期交付風險，堅持房住不炒

恒隆地產（００１０１）尋求從陷入困境的內房中購買優質資產

陽光城利息展期議案未獲通過，仍致力寬限期內償還

首創集團擬悉數轉讓合營房企股權，底價近８﹒３億元

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《大國博弈》

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澳洲尋求加入中國與歐盟因立陶宛產生的貿易爭端磋商

美國撤銷聯通電信運營牌照，商務部表示將採取必要措施

秦剛稱若美國鼓勵台灣獨立，中美兩國或發生軍事衝突

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《重拳監管》

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中證監等四部委：嚴查上市公司佔用資金及違規擔保

內地加強醫藥業反不正當競爭執法、短缺藥品等反壟斷

教育部等：整治非學科類校外培訓機構「惡意漲價」

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《新冠肺炎》

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本港新增９２宗確診，本地感染８０宗源頭不明１３宗

全國昨新增本土確診４０宗，杭州急增２４例

北京新增３例本土確診，１９例境外輸入無症狀感染者

懲教署表示在囚人士於３月底前打第一針可獲一日假

康文署葵涌運動場外判清潔工確診

消息指葵涌邨增最少５宗確診，葵馥苑多１人強檢陽性

澳門周四起規定香港入境澳門人士須出示陰性檢測證明

由珠海經港珠澳大橋入境，今起回港易及來港易免檢疫

葵涌石籬二邨石華樓圍封強檢，發現一宗初陽個案

劉宇隆稱倘九成接種率，應為疫情變風土病準備退場

薛永恒稱防護中心或利用疫苗通行證資料加強個案追蹤

東亞周六起多家分行暫停服務，總行及７間分行除外

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