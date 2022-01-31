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即市新聞

31/01/2022 07:50

《匯市走勢》美匯指數上周升１﹒６５％，聯儲局或採激進加息行動

　　《經濟通通訊社３１日專訊》阿特蘭大聯邦儲備銀行行長波斯提克（Ｒａｐｈａｅｌ　
Ｂｏｓｔｉｃ）日前接受《金融時報》訪問時表示，如果通脹維持高企，聯儲局可能將加息幅度
擴大至半厘。
　　波斯提克上周五（２８）表示，若然數據顯示形勢已發展到需要或將會適合加息半厘的地步
，那他傾向持這樣的觀點，而如果加息在接下來的會議是有意義的，他可以接受。
　　此外，他又補充指，在考慮對利率作出預測時亦會密切關注消費者物價指數（ＣＰＩ）的月
度升幅是否放緩，以及是否有進一步證據表明，薪酬上升並未生實質性推高通脹。他又表示對上
周五公布的最新就業成本指數感到鼓舞，預計未來薪酬升幅將會放緩。
　　上周五美匯指數最高升至９７﹒４４，收報９７﹒２２，微升０﹒０１％，但全周上升
１﹒６５％，澳元及紐元兌美元全周分別跌２﹒４％及２﹒３６％，在主要非美貨幣之中表現最
差，在紐約市分別收報０﹒６９７２及０﹒６５１８美元；歐元兌美元亦下跌１﹒７４％，收報
１﹒１１３１；美元兌瑞郎上周升值２﹒２５％，上周五收報０﹒９２７０。
　　上周三加拿大央行並未如部分市場人士預期般加息，美元兌加元全周升值１﹒６７％，上周
五收報１﹒２７５８；英倫銀行及歐洲央行將於本周四議息，市場預料英倫銀行將會加息，歐洲
央行則維持利率不變。英鎊兌美元上周貶值１﹒１９％，上周五收報１﹒３３７９，若然一如預
期加息，英鎊兌美元料可重上１﹒３５水平，短線料迫近１﹒３５５０才遇到阻力。
　　本周五美國勞工部公布１月份就業報告，料會左右聯儲局今年的退市步伐，以及市場對當局
３月份的議息會議結果的預測。（ｐｃ）

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