《缸邊麗評－熊麗萍》虎年虎虎生威股

《缸邊麗評》美國加息幅度料較預期為大，加上美股回落，市場憂慮美股將進入跌浪，令近

月不跟美股升跌的港股，亦受美股拖累，大市在１月下旬輾轉向下，恒指今年初的升幅幾乎完全

被蒸發，而科技指數則在１月份錄得４﹒５％的跌幅。



＊美股短期繼續波動＊



在本港及內地農曆新年假期間，美股因為多家科技企業包括微軟、高通、Ａｌｐｈａｂｅｔ

（Ｇｏｏｇｌｅ母公司）及ＡＭＤ業績強勁下得以回升，紓緩港股受美股跌浪拖累的憂慮，不過

，另些科技股，包括Ｍｅｔａ、Ｐａｙｐａｌ、Ｎｅｔｆｌｉｘ的最新一季業績都不及預期，

Ｍｅｔａ股價周三（２日）下跌逾兩成，而從這批業績未如理想的公司來看，均屬於疫情受惠股

，當然Ｍｅｔａ的業績更因為廣告收入下跌有很大關係，周四（３日）納指卻因而再跌４％。美

股業績表現各異，加上市場對加息的陰影，可以預期美股短期繼續波動。

綜合上述業績的兩極表現，以及美股過去多日未出現一面倒下跌，而內地在假期間亦未有新

政策出台，港股短期可望反彈，科技股難免受納指下跌影響；但正如上述所說，美國下跌的科技

個股是疫情受惠股，對本港科技股料不會全面受影響。



＊資金支持銀行內險＊



另一方面，傳統股波動性較小，以估值作為買入的指標，股價調整亦見資金及納。銀行股及

內險股受資金支持最為明顯，匯控（００００５）、中銀香港（０２３８８）、招商銀行

（０３９６８）、郵儲銀行（０１６５８）及平安保險（０２３１８）仍是對象。新能源股低位

已見喘定，繼續持有華潤電力（００８３６）、中國電力（０２３８０）。



＊續留意中移中海油＊



近期中資股亦見採取資本市場策略，包括回購、增持及增加派息等，估計未來仍有中資股會

採取上述策略，大家可繼續留意這方面的發展，而近期已採納上述策略的股份包括中國移動

（００９４１）及中海油（００８８３），這對中長線投資者及基金均有吸引力及較穩健，中國

移動股價仍有上升空間，中海油現水平可持有收息。《駿達資產管理 投資策略總監 熊麗萍》



＊筆者持有招商銀行＊



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