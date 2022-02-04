《陸言堂－陳永陸》港股虎年紅盤高掛，憧憬放水內銀內險堪留意

《陸言堂》先祝大家虎年虎虎生威、身體健康、財源廣進。



港股虎年第一個交易日顯著造好，更創出１３年以來升幅最大的紅盤，在美股昨晚（３日）

顯著下跌的情況下，港股有此表現，反映出投資者並不擔心美國聯儲局將會加息帶來的影響，因

為港股的估值並不高，而且市場正憧憬內地人行將會作出「放水」的行動，這都令港股可以逆美

股而行，大幅攀升，恒生指數更再度收復１００天平均線的阻力。



＊英加息匯控渣打齊漲＊



當然，今日（４日）港股的升勢其實十分平均，除了憧憬內地「放水」的因素之外，匯豐控

股（００００５）及渣打（０２８８８）顯著上升，明顯是受惠於英倫銀行再度加息之因素，市

場憧憬匯控及渣打會受惠於息差擴闊的因素，都是支持港股上升的一大原因。不過歐美央行是否

可以持續作出加息的行動，至今仍然有一定的不明確性，因為歐美的金融市場在１月份大幅波動

，財富效應可能會因而減少，從而令經濟及物價的增幅有所放緩，這可能會令到歐美央行在加息

的問題上，有所猶豫，故此現在市場對息差的憧憬可能有點過分，加上歐美央行加息的行動並不

一定會利好匯控及渣打的貸款收益，因為息率向上可能會令投資者及企業的貸款需求下降，同時

亦有機會令壞帳率上升，所以如果單純炒賣息差的因素，匯控及渣打現時的股價已完全反映有關

利好因素。可是，由於資金似乎正回流知亞洲區市場，這個因素可能會令匯控及渣打的股價仍然

有上升的空間，所以匯控及渣打之股價或許尚未見頂，不過在上升的空間可能不及其他中資股。



＊人行政策利好內地金融市場＊



其中較值得留意的是內銀及內險股，主要原因是人行的政策利好內地的金融市場，尤其是中

國如果今年的經濟增長要維持在５％以上的水平，加大「放水」的力度，似乎是必然的行動，同

時支持內地銀行加大放貸的力度，令企業及經濟的壓力減少，亦應該是中央今年重點的政策，所

以內地銀行或者沒有息差擴闊的利好因素，但卻有借貸增加之機會，加上息率下調有助呆壞帳下

降，這都利好內地銀行股今年之盈利表現。與此同時，由於Ａ股和港股今年都有憧憬的空間，加

上內房股的整合，內地保險公司有很大的參與空間，所以今年內險股的投資收益應該會有不錯的

表現，這都是利好內險股的主要原因。



＊科網股否極泰來＊



至於科網股經過去年的弱勢之後，今年應該可以否極泰來，只是由於美國科網股仍然有調整

的空間，這或者會影響在港美兩地掛牌的一眾中資科技股出現短暫性的波動，不過相信相較納指

而言，一眾中資科技股之表現，應該會較為堅挺，主要原因是一眾中資科技股的估值並不高，所

以今年一眾中資科技股仍然有憧憬的空間。



基於種種原因，虎年的港股絕對值得憧憬，相信收復２５０天平均線絕不困難，只是收復之

後上望的空間有多大，這則要看美股會否出現股災式的下跌，以及內地人行「放水」的力度了。

《獨立股評人 陳永陸》



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